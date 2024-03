​Netflix heeft weer een ‘duurste serie ooit’: 3 Body Problem

Elk jaar is er wel een serie van Netflix die de boeken ingaat als ‘de duurste ooit’ en dat geldt nu ook voor 3 Body Problem. We hebben One Piece van 18 miljoen dollar per aflevering en natuurlijk The Sandman waarvan elke aflevering Netflix 15 miljoen dollar kostte. Ook The Crown van 13 miljoen dollar per aflevering en het briljante The Get Down van 11 miljoen dollar zijn geen goedkope series geweest voor de streamingdienst. Nu is er er echter een nieuwe duurste serie ooit en die is zeer binnenkort op Netflix te zien. Elke aflevering zou 20 miljoen dollar kosten.

3 Body Problem op Netflix

3 Body Problem is ook niet door de minsten gemaakt: de mannen achter Game of Thrones staan aan het roer (David Benioff en D.B. Weiss). Hoewel die tegenwoordig worden verketterd door het laatste seizoen van de serie, wordt er gelukkig reikhalzend naar 3 Body Problem uitgekeken. De serie bestaat uit acht afleveringen en is gebaseerd op boeken van Liu Cixin, een Chinees science-fiction-auteur. Hierin wordt een verleden, heden en toekomst neergezet waarin de wereld buitenaards leven leert kennen. Echter speelt het alles in de context van een student die haar vader doodgeslagen ziet worden en vervolgens het leger in gaat. Echter ontdekt ze daar dat er wordt gezocht naar buitenaards leven en dat interesseert haar ook heel erg, waardoor ze helpt communicatie op te zetten.

Wel vragen we ons af of het wel klopt dat dit de duurste is: er schijnen Stranger Things-afleveringen te zijn van 30 miljoen dollar per stuk, maar wie weet komt het gemiddelde op iets anders uit. In ieder geval kunnen we vanaf 21 maart zien of al dat geld de moeite waard is geweest voor Netflix: dan verschijnt 3 Body Problem op de streamingdienst.