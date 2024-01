Dit komt er in 2024 allemaal naar Netflix

2024 wordt een goed jaar op Netflix. Er komen wat flinke films aan en natuurlijk ook een aantal series die je niet wil missen. We noemen een aantal grote titels op.

The Electric State

De Russo-broers komen met een nieuwe science-fiction avonturenfilm die is gebaseerd op de strip met dezelfde naam. We zien een vrij flinke cast op de rol staan: Millie Bobby Brown, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Chris Pratt en Anthony Mackie bijvoorbeeld. Millie speelt de hoofdrol: zij is een meisje dat door een robot wordt gestuurd om haar vermiste broer te vinden.

The Old Guard 2

Een nieuw deel in de superheldenfilmserie The Old Guard: Charlize Theron is terug en speelt wederom de hoofdrol, al zijn er ook andere geweldige acteurs in te zien, zoals Uma Thurman en Henry Golding. Het verhaal is nog niet bekend, maar het gaat ongetwijfeld over Andy/Andromache of Scythia, die weer te maken krijgt met onsterfelijke ellendelingen.

Back in Action

Cameron Diaz en Jamie Foxx zijn te zien in deze aankomende actiecomedy. Glenn Close is zelfs van de partij. Het is allemaal nog wat onbekend waar de film over gaat, maar het enige wat we wel weten is ‘Vrouw komt na pensioen van 6 jaar slimmer en sterker terug dan ooit’. Klinkt onheilspellend, maar met Cameron Diaz kan dat echt niet.

Havoc

Tom Hardy is te zien in de actiethriller Havoc, die draait om een drugsdeal die verkeerd gaat, waarna een detective door een hele onderwereld aan criminelen moet gaan om de zoon van een politicus weer thuis te brengen. Echter gaat dat, heel Taken-achtig, gepaard met allerlei corruptie.

The Witcher: Sirens of the Deep

Deze animatiefilm is gebaseerd op ‘A Little Sacrifice’, een kort verhaal uit Sword of Destiny. Dezelfde studio als die Nightmare of the Wolf hebben gemaakt, komt nu terug met deze film waaraan veel mensen die ook aan The Witcher-serie werken meedoen.