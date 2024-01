24 films om naar uit te kijken in 2024

Een nieuw jaar is aangebroken, en dus staat er ook weer een hoop nieuws te wachten op gebied van entertainment. Natuurlijk van al onze favoriete streamingdiensten. Maar zeker ook wat betreft films die eerst in de bioscoop verschijnen. De afgelopen jaren was het allemaal even wat anders dan we gewend waren. Door het coronavirus zijn er veel films uitgesteld en later uitgebracht. Maar nu we dat achter de rug hebben zijn dit jaar een heel aantal acteurs en scenarioschrijvers gaan staken om betere werkomstandigheden te eisen. Er is een hele waslijst aan films die hierdoor vertraging op hebben gelopen.

Films in 2024

Toch staat er voor dit jaar staat er wel weer een flinke reeks films op de planning. Volgens IMDB zitten er voor 2024 (op moment van schrijven) in totaal 2.917 nieuwe films aan te komen. Hieronder in willekeurige volgorde een overzicht van de volgens ons 24 beste, leuke en spannendste films om dit jaar naar uit te kijken.

1. Civil War

Civil War is een spectaculaire actiefilm over een uitgebroken burgeroorlog in de Verenigde Staten, waarbij het hele land op de rand van totale instorting staat en in chaos verkeert. Tijdens deze heftige situatie wordt een groep moedige journalisten gevolgd bij het vertellen van - waarschijnlijk - het grootste verhaal van hun leven: het onontkoombare einde van de Verenigde Staten zoals we het kennen. De film laat niet alleen de fysieke conflicten op het scherm zien, maar brengt ook de diepere, onderliggende problemen aan het licht die hebben geleid tot de ontwrichting van het ooit zo trotse land.

Vanaf 25 april in de bioscoop.