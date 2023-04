Hugh Grant is een Oompaloompa en meer Warner Bros-nieuws

Warner Bros. heeft een CinemaCon-showcase gehouden en die zat bomvol nieuws over de meest uiteenlopende projecten. Iets met een Hugh Grant-Oompa Loompa, een nieuwe blik op The Flash en een eerste blik op Dune. We bespreken al het nieuws met je. Dune Part Two bevat een intense Feyd-Rautha Harkonnen De eerste Dune-film van Denis Villeneuve maakte indruk, maar we willen graag weten hoe het verder gaat. Dat leren we in november dit jaar, wanneer de flick in de bios is. Tijdens de presentatie van Warner Bros. werd er meer getoond van de film, namelijk hoe Paul Atreides en Chani (Timothée Chalamet en Zendaya) samen in de duinen zitten, wat Princess Irulan aan het doen is, maar ook hoe boos Feyd-Rautha Harkonnen is. En dan komt Paul ook nog terecht in een zandstorm… De Black Trident is te zien in Aquaman and the Lost Kingdom Jason Momoa mag nu dan vooral bezig zijn met Fast X, hij heeft ook een nieuwe Aquaman-film die eraan komt. 20 december dit jaar verschijnt Aquaman and the Lost Kingdom en in nieuwe beelden (die niet online staan) zien we dat de beste man een baby heeft. Vervolgens gaan we ineens mee op poolexpeditie om te eindigen bij de Black Trident, een heel krachtig, evil wapen. En dan is er ook nog een Black Manta (gespeeld door Yahya Abdul-Mateen II) die erop uit is om alles Aquaman te bestrijden.

The Flash heeft een nieuwe trailer Veel van de zaken die werden getoond tijdens CinemaCon zijn niet op YouTube te vinden, maar voor één ding geldt dat het er wel is: de nieuwe trailer van The Flash. De film, waarin Ezra Miller in de rol kruipt van de superheld, had eerder al een trailer waarin we zagen dat zowel de Ben Affleck-Batman als de Michael Keaton-Batman voorbij komen, maar in deze nieuwe trailer zien we nog meer van de Batman. “Dit zijn onze littekens, die maken ons wie we zijn. Het is niet de bedoeling dat we terugkeren en ze fiksen: laat jouw tragedie niet definiëren wie je bent.” Wijze woorden van Batfleck, die een verslagen Flash moet oplappen die het universum zou hebben stukgemaakt. The Flash is op 15 juni in de bios. En nog een superheldenfilm: Blue Beetle Blue Beetle is een wat onbekendere naam, maar ook deze in augustus uitkomende film is een superheldenfilm. Wat werd getoond lijkt erg op de trailer die eerder verscheen, met meer focus op Carapax, de slechterik van het stuk. Blue Beetle draait om Xolo Mariduena die de Blue Beetle wordt en daarbij de hele familie zo’n beetje meekrijgt in het superheldenleven. Hugh Grant is een Oompa Loompa Je kunt veel zeggen over Hugh Grant, maar die man heeft zijn carrière zo anders vormgegeven nu hij niet meer die hunk uit romcoms is. En maar beter ook, want hij speelt hilarische rollen waar hij ook duidelijk veel plezier in heeft. De rol die hij nu heeft aangenomen hadden we echter nooit, maar dan ook nooit, verwacht: Hugh Grant speelt een Oompa Loompa in de prequel van Willy Wonka. Oranje. Klein. Heftig, maar met Koningsdag in het verschiet kunnen we het goed hebben. De film verschijnt half december in de bios en het is een musical, al zijn er ook in de getoonde beelden nog geen liedjes gehoord.

Er gaat ook iets mis in Barbie In de tot nu toe verschenen trailers van Barbie zagen we eigenlijk vooral dat alles goed ging, maar in nieuwe beelden is te zien dat Barbie op een wat ongelukkig pad terechtkomt. Oftewel: de echte wereld. Dat is niet makkelijk als je uit een speelgoedland vol Barbies en Kens komt. Ryan Gosling is een van die Kens en in het panel zei hij dat hij Ken niet echt begreep, tot hij zijn haar op een dag bleekte en zijn benen van een scheerbeurt voorzag. Toen was hij ineens Ken. Barbie verschijnt 21 juli in de bios. Beetlejuice 2 is in ontwikkeling Het is 35 jaar na dato, maar eindelijk is er een opvolger van Beetlejuice in de maak. Niemand weet nog hoe en wat, behalve een logo in een video. Zou de film eerder komen als we dat woord een paar keer zeggen? Oprah toont eerste beelden van The Color Purple Oprah Winfrey was ook aanwezig en die vertelde meer over de musicalfilm The Color Purple, gebaseerd op het boek van Alice Walker uit 1982. De film is een viering van de sisterhood en brengt magisch realisme naar de film die in 1985 voor het eerst werd gemaakt. Eind december draait de prent in de bios.

En Meg 2 komt er ook aan Jason Statham is hilarisch in de eerste Meg-film, waarin hij heel heldhaftig zegt: ‘It’s the megalodon!’ wanneer de gigahaai weer langskomt. In Meg 2: The Trench zien we onder andere een T-Rex vechten met de oerhaai. The Nun II krijgt heel creepy trailer 8 september 2023 wordt de popcorn weer in het rond gestrooid, want dan verschijnt The Nun II in de bioscoop. Deze film speelt zich af in het universum van The Conjuring en in beelden die zijn getoond zien we de demoonnon weer voorbij komen. Zeker als jonge meisjes een afgesloten kapel in gaan, dan gaat alles mis, want ze spelen het spel Defy the Devil. Dat kun je beter niet doen als er een horrornon op de loer ligt.