Nieuwe serie op Netflix gaat over een menselijke kipnugget

De nieuwe Netflix-serie Chicken Nugget wordt een vrij bizarre vertelling: een vrouw stapt in een machine en komt er weer goed en wel uit, met al enige nadeel dat ze een kipnugget is geworden. Een kipfileetje met een krokant laagje erom dus. Gelukkig heeft ze twee mannen in haar leven die graag haar oude ik willen herstellen: haar vader en een man die op haar verliefd is.

Chicken Nugget op Netflix

De trailer doet ons erg denken aan Everything Everywhere All At Once, wat ook met nogal unieke, creatieve curveballs kwam. Chicken Nugget lijkt daarbij ook nog eens heel schattig, omdat die mannen overduidelijk alles op alles zetten om het kipgedeelte weer in een mens te veranderen. Deze Zuid-Koreaanse serie heeft helemaal niks te maken met Squid Game, maar alles met absurdisme. Je moet ervan houden, maar kleurrijk is het in ieder geval. En al bijna op Netflix: Chicken Nugget is te zien vanaf 15 maart.