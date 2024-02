​Netflix laat beelden zien van Squid Game seizoen 2

Jennifer Lopez is naast zangeres actrice en dat bewees ze al eerder in Maid in Manhattan en Anaconda, al herinneren we ons allemaal vooral Hustlers, maar ze komt binnenkort in een sci-fi-pic genaamd Atlas voorbij. Daarnaast is er een film met Jason Bateman die draait om een agent die wordt gechanteerd, waarbij er een pakketje door de douane moet worden gemanoeuvreerd tijdens een volle kerstvlucht.

Heel veel krijgen we niet, want deze dit-komt-eraan-in-2024-video schiet zo snel aan je voorbij, dat het brein het bijna niet kan registreren. Maar gelukkig zijn wij er, en kunnen wij je precies vertellen welke titels er allemaal voorbij kwamen. Zo zagen we wederom de damsel in distress-film Damsel , waarin Millie Bobby Brown als prinses weg moet zien te komen van een draak, omdat haar schoonfamilie haar wenst op te offeren. Dan is er ook nog de actie-comedy Back in Action, waarin Cameron Diaz en Jamie Foxx samen op avontuur gaan.

Squid Game

Formule 1-fans zitten goed op Netflix dit jaar. Niet dat het de Formule 1-races gaat uitzenden (dat zou wat zijn, al doet het tegenwoordig wel meer met live sport, zoals golf), maar het komt wel met een docufilm over Senna en natuurlijk het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Avatar: The Last Airbender komt eraan, waarin we de anime tot leven zien komen in live action-vorm, en de film Unfrosted heeft een flinke sterrencast: Jerry Seinfeld en Amy Schumer zitten er bijvoorbeeld in. Bridgerton komt terug in een derde seizoen en dan is er ook nog een oorlogsfilm vanuit het perspectief van een groep afro-Amerikaanse vrouwen genaamd Six Triple Eight. We zien ook nog de nieuwe Beverly Hills Cop voorbij flitsen.

Van Squid Game zien we iets meer, en dat is fijn, want er wordt al lang reikhalzend uitgekeken naar dat tweede seizoen. Squid Game is de Koreaanse serie waarin mensen allemaal opdrachten moeten doen en uiteindelijk een giga-bedrag kunnen winnen. Het is wat zwartgallig, maar ook heel creatief en spannend en dat belooft het tweede seizoen ook te worden. We zien in de beelden die Netflix nu lanceerde in ieder geval dat iemand Liam Neeson-stijl wordt bedreigd aan de telefoon: geweldig.

Leuke dingen dus, die eraan komen, al is het jammer dat alles zo snel voorbij komt. We begrijpen dat Netflix waarschijnlijk graag wil dat het naar meer smaakt, maar het voelt nu een beetje als iets inademen: het is zo snel voorbij, dat je geen idee hebt wat je hebt geproefd. Maar goed, we zeggen uiteindelijk het zelfde: we want more.