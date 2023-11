​Netflix kijktip: Squid Game: The Challenge is pijnlijk

Elke vrijdag geven we je een leuke kijktip voor het weekend. Er staat immers elke week wel een leuke, nieuwe film of serie op Netflix klaar om bekeken te worden. Vandaag pakken we het net even anders aan, want we komen met een tip die je eigenlijk juist niet moet kijken, maar waarvan we weten dat je het waarschijnlijk toch wel gaat doen. We hebben het over Squid Game: The Challenge.

Squid Game: The Challenge

De Koreaanse Netflix-serie Squid Game is briljant: dat staat buiten kijf. Het is al een paar jaar wachten op het tweede seizoen, maar ondertussen zien we ook veel mensen die Squid Game-achtige spellen introduceren. Netflix deed het zelf op straat, YouTuber MrBeast deed het in zijn video’s en nu doet Netflix het zelf ook op Netflix: een spelshow rondom de spelletjes van Squid Game. In The Challenge moeten 456 mensen strijden om de hoofdprijs van 4,56 dollar.

Op zich is het heel slim. Squid Game heeft een heel eigen stijl neergezet en daar zien we graag meer van. Dat is ook vrij makkelijk na te doen, waardoor de trailer van deze gameshow er heel aantrekkelijk uitziet: de ‘badguys’, de stapelbedjes, het trappenhuis en natuurlijk de outfits: het is allemaal onmiskenbaar Squid Game en Netflix heeft er ook wel echt wat geld tegenaan gegooid om het er allemaal tiptop in orde uit te laten zien. So far so good.