Netflix kijktip: Get Gotti is een fijne docu over wiseguys

Netflix presenteert deze week een heel toffe korte documentaire-reeks over een van de kopstukken van de New Yorkse maffia. John Gotti was een nogal opvallende Godfather, omdat hij altijd heel strak in pak en als een soort filmster ten tonele verscheen: tot de rechtbank aan toe. Get Gotti gaat over zijn succes, maar ook om wat hem uiteindelijk de das om deed.

I find it extremely hard to believe the FBI hid a guy in a cardboard box outside the club to pic the lock at night #getgotti

Er wordt in films, series, maar ook in muziek vaak gerefereerd aan allerlei zaken die te maken hebben met Gotti en andere maffiosi. Er zullen dan ook situaties en namen voorbij komen die je wel bekend voorkomen. Voor Amerikanen is het misschien wat meer gesneden koek, maar voor ons als buitenstaander is het leuk om wat meer context te hebben bij deze waargebeurde zaken die ook terecht in films worden naverteld.

De Netflix- documentaire is gemaakt door de mensen achter Fear City en dat stemt positief, Er wordt op een goede manier allerlei beeld in elkaar gevlochten om op een heel duidelijke en tegelijkertijd best spannende manier te vertellen wat er nou allemaal qua politie-activiteit en maffiapraktijken gebeurde rond die Gotti. Ben je nog niet overtuigd? Geeft niet, we geven drie redenen extra om deze docu te kijken:

Omdat: dat accent

Er komen in deze documentaire allerlei mensen aan het woord die hun hele leven al in New York wonen en dat is te horen. Hoe sommige woorden worden uitgesproken, maar er bijvoorbeeld ook regelmatig naar die ‘wiseguys’ wordt gerefereerd is heel erg leuk. Als je een beetje van die accenten uit het oosten van de Verenigde Staten houdt, dan is dit een heerlijk stukje entertainment.

Omdat: prominente figuren

Een documentaire is enerzijds goed wanneer er goed beeldmateriaal is en dat ook op een goede manier aan elkaar wordt gerijmd, maar er is nog een factor die een docu echt kan maken. Dat is de aanwezigheid van belangrijke figuren in het verhaal. Als het gaat over Gotti, dan wil je natuurlijk aanklagers van de man aan het woord zien, maar ook FBI-agenten die onderzoek naar hem deden, en -en dat is stiekem natuurlijk het leukste- ex-maffiosi. Hoewel, bestaat er zoiets? In ieder geval mensen die dicht op het vuur zitten.

Get Gotti is nu te zien op Netflix.