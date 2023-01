​3 manieren waarop Netflix op originele wijze series serveert

Netflix doet het niet heel vaak, maar als het het doet, dan pakt het zijn experiment goed aan. De streamingdienst heeft verschillende manieren bedacht om zijn content op originele wijze aan de man te brengen en hoewel de content zelf niet altijd wordt gezien als hoge kwaliteit, zijn het vaak wel dingen die dan toch veel mensen even willen uitproberen. En met ‘even’ bedoelen we dat de content alsnog van begin tot eind wordt gekeken. Deze drie manieren heeft Netflix al vrij succesvol geprobeerd.

Interactieve film zoals Black Mirror: Bandersnatch Het hoofdpersonage staat voor een belangrijke keuze: doet hij a, dan gebeurt er waarschijnlijk dit, doet hij b, dan gebeurt er waarschijnlijk dat. In Black Mirror: Bandersnatch kunnen die keuzes dodelijk zijn. Waar je daarbij normaal gezien lekker achterover geschoven op je bank zit te kijken, vergt Bandersnatch iets meer interactie. Je moet namelijk via je je afstandsbediening keuzes maken voor je personage. Keuzes die het hele verloop van de film kunnen wijzigen. Het klinkt bijna als een videogame en dat is het ergens ook wel een beetje, want je kunt het natuurlijk vaker aanzetten om weer andere keuzes te maken en te zien hoe het het hoofdpersonage dan vergaat. Interactieve films blijken best succesvol bij de streamingdienst, want er is al een flink arsenaal: Your vs Wild, Stretch Armstrong: The Breakout, Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, Minecraft: Story Mode, Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal, Captain Underpants Epic Choice-o-Rama, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, The Boss Baby: Get That Baby!, Spirit Riding Free: Ride Along Adventure, Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie, The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You, Headspace: Unwind Your Mind, You vs. Wild: Out Cold, Escape The Undertaker en Johnny Test's Ultimate Meatloaf Quest. Helaas zijn ze zeker niet allemaal in Nederland te zien, of nou ja, ervaren, maar het feit dat het er zoveel zijn, zegt dat dit een succesvol experiment was van de Flix.

Quizvragen zoals bij Cat Burglar Ook deze is niet in Nederland beschikbaar en dat is heel spijtig, tegelijkertijd is het wel voor te stellen, omdat het waarschijnlijk betekent dat alles in het Nederlands moet, dus ook wat technische achter-de-schermen-zaken. Cat Burglar is namelijk ook een soort interactieve serie, maar dan heeft het quizvragen en wordt het dus meer een soort spelshow. Het idee is dat je bovendien ook nog heel erg snel antwoordt. Cat Burglar is een cartoon waarin je ineens kan worden gevraagd: “Betaalt prima en is moreel gezien prima”, waarbij je dan moet kiezen tussen stroper en architect. Heb je de vraag fout, dan gaat het verhaal niet verder. Het is dus een soort Bandersnatch, maar dan op een wat meer bordspel-quiz-achtige manier waarbij er dus iets meer van je hersens wordt gevraagd.

Een willekeurige volgorde zoals bij Kaleidoscope Kaleidoscope is de nieuwe expirmentele ster aan de horizon. De serie zelf wordt niet extreem goed beoordeelt, maar wij vinden dat onterecht. Het is ontzettend moeilijk om iets te maken waarbij je zo door de tijdlijn heen kunt springen (of op nog allerlei andere manieren) en je toch iets hebt gezien waar een touw aan vast te knopen is en dat is de makers goed gelukt. Eerlijk is eerlijk, als je begint met de groene aflevering, dan heb je nog geen idee dat er een heist is, en in de gele aflevering zijn ze ineens vrij kort op de heist, dan is dat best gek. Maar, laten we eerlijk zijn: ons brein is slim genoeg om alles alsnog bij elkaar te puzzelen. Dat maakt deze reeks ook zo aantrekkelijk. Op social media wemelt het van de mensen die hun theorieën delen over welke volgorde het allerbeste is. Verhitte discussies volgen natuurlijk, naast dat er ook mensen zijn die gewoon uberhaupt delen hoe de serie hen werd geserveerd door Netflix. Want ja, de ene kijker krijgt een heel andere volgorde te zien dan de ander. Het is leuk om daarover met elkaar in gesprek te zijn en te kijken wat het beste werkt. Mensen beginnen zich ook andere dingen af te vragen, zoals: is er een volgorde waarin het echt niet kan? Krijgt iedereen wel dezelfde laatste aflevering? Komt er een tweede seizoen en zo ja, hoe dan? Kortom, het houdt de gemoederen flink bezig en we denken dan ook dat Netflix wederom een succesvol experiment heeft gelanceerd.