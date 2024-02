Netflix Game-review: LEGO Legacy: Heroes Unboxed is gered

Netflix heeft een paard van de slacht gered. Alleen is het paard een game: LEGO Legacy: Heroes Unboxed. Het spel kwam in 2020 uit op iOS en Android en ook nog om een heel toffe reden: om 40 jaar LEGO minifigs te vieren. Echter werd de game offline gehaald. Gelukkig wordt hij nu als een ware Frankenstein weer tot leven gewekt, want deze turn-based RPG is terug van weggeweest.

Lego legacy is now on Netflix games meaning a free to play gacha rpg has had all thr gacha removed. Its pretty good!

Het is jammer dat je helemaal opnieuw moet beginnen als je het spel al eerder op de mobiel hebt gespeeld, omdat die gegevens nu eenmaal allemaal verloren zijn gegaan. Tegelijkertijd is het voor veel mensen waarschijnlijk geen al te grote ramp: die kunnen nu met een schone lei beginnen. Het leuke aan het spel is dat het snap dat mensen die dol zijn op minifigures ook graag verzamelen en dat zit dan ook volop in dit spel. Ook kun je je minifigures laten levelen waardoor ze sterker worden en meer vijanden aankunnen.

Turn-based

Terwijl je speelt is het de bedoeling dat je een stadje weer helpt op te bouwen. Dat gebeurt allemaal een beetje om dat vechten heen. Dat vechten is niet heel spannend, dat is eigenlijk hetzelfde als in veel turn-based spellen, zoals bijvoorbeeld Pokémon. Ik vind in dat soort spellen wel snel repetitief worden: steeds weer hetzelfde liedje, maar dat is het mooie van dit spel. Je hoeft namelijk niet uren achter elkaar te spelen, je kunt gewoon elke dag voor het slapengaan even een half uurtje spelen. Is het een briljante game? Nee. Ik zou hem in de categorie Animal Crossing zetten als het puur gaat om het type spel, maar qua kwaliteit zit het toch wat meer in de lagere contreien.

Het is een leuk feest der herkenning, maar dat feest wordt geen meerdaags festival en dat is jammer. Zeker omdat LEGO het wel kan: we zien dat recent nog met Fortnite, maar ook eigen games zoals LEGO City Undercover bewijzen dat het anders kan. En in dat opzicht is Legacy dan een spel waarvan we wel snappen dat het op een gegeven moment offline werd gehaald. Tegelijkertijd is het leuk om het terug te zien, vooral wegens ‘nostalgie’, als je dat zo snel al mag zeggen. En natuurlijk voor kinderen, is het zeker goed vermaak als je ze even achterin de auto moet parkeren voor een ritje, al zijn er dan ook wel weer betere spellen te doen in het universum van Roblox bijvoorbeeld.