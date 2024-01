​5 dingen die je moet weten voordat je aan Roblox begint

Roblox is razend populair: kinderen van 6 spelen het, volwassenen van 36: het leuke is namelijk dat er heel veel in mogelijk is. Het is wel voornamelijk bekend als game voor kinderen, maar er zijn ook heel veel volwassenen die toffe spelen weten te vinden in deze wereld aan gamewerelden.

1. Roblox gaat al even mee

Voordat je aan Roblox begint is het goed om een notie te hebben van de geschiedenis die dit spel kent. Roblox bestaat namelijk al sinds 2006, al werd het pas later een hit. Met later bedoelen we niet vijf jaar geleden, na 2010. In 2012 kwam Roblox op iOS uit, in 2014 op Android en later ook nog op gameconsoles. Je kon het ook op de website spelen, maar nu is het wel echt een losse app voor PC. Dat Roblox zo oud is, maakt het ook een succes. Het is namelijk daardoor echt een gigantisch soort metaverse aan gamewerelden en dat zorgt dat je er eigenlijk nooit in uitgespeeld hoeft te raken. En natuurlijk is het spel regelmatig van updates voorzien, waardoor het wel met zijn tijd is meegegaan.