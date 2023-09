5 grote aankondigingen die Roblox nog beter gaan maken

Is het een social medium, is het een game, is het een metaverse? Het kan onder allemaal vallen en dat maakt Roblox ook zo’n wereldhit. En die wereldhit lijkt alleen nog maar groter te worden, want er zijn grote aankondigingen gedaan voor het spel, dat Roblox alleen nog maar meer op de kaart zal zetten.

Roblox heeft meer dan 65 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Dagelijks. 65 miljoen. Het is bizar. Niet voor niets lanceerde HEMA er Slayma. Maar die populariteit is tegelijkertijd ook weer niet zo heel verbazingwekkend, want er is gewoon heel veel mogelijk in deze app. Roblox is een ontmoetingsplek, een game, een plek om nieuwe werelden te creëren en meer. En dat wordt nog meer, want tijdens een groot Roblox-evenement vorige week zijn er allerlei vette nieuwe dingen aangekondigd voor dit begrip in de gamewereld.

1. Roblox gaat 18+ Oke, eigenlijk is het 17+, maar bij ons is 18+ nu eenmaal iets gangbaarder. Roblox moet wat meer een soort datingplek gaan worden, waar je alvast meer kunt doen dan op Tinder, omdat je elkaar in de virtuele wereld als avatars kunt ontmoeten, maar waarbij je wel nog een veilige afstand hebt ten opzichte van een date in de echte wereld. Zo kun je iemand alvast een beetje beter leren kennen met een extra dimensie die normale dadting-apps niet bieden.



2. Roblox introduceert videochat Waar Mark Zuckerberg het altijd helemaal voor zich ziet dat we straks volop met elkaar gaan videomeeten in zijn metaverse, schiet dat allemaal nog niet zo op. In Nederland is Horizon Worlds zelfs niet eens beschikbaar. Roblox introduceert het wel voor de hele wereld: de mogelijkheid om videochats te houden als je Roblox-avatar. Hierbij zal je avatar wel je gezichtsuitdrukkingen laten zien die jij in het echt hebt. De call vindt plaats in een virtuele ruimte, dus je hebt ook wat bewegingsvrijheid in plaats van dat het een soort gekaderd ding is zoals we al jaren kennen van Skype, Teams, Zoom en co. Nieuwsgierig? Het heet Roblox Connect.

3. Creators kunnen makkelijker geld verdienen Als je je eigen virtuele objecten maakt in Roblox, dan kun je daar nu geld mee verdienen. Je kunt ze op de marktplaats zetten van het platform en anderen kunnen het dan kopen. De winst (de aankoopprijs min belastingen en verwerkingskosten) zijn geheel voor de creators zelf. Dit gaat in vanaf volgend jaar, dus je hebt nog wel even om mooie dingen te maken voor in je winkel straks. Let wel, het gaat hier om de Creator Marketplace, niet de gewone Marketplace (Avatar Shop).



4. Het komt naar de PlayStation Dit klinkt heel vreemd: het komt naar de PlayStation, was het daar niet allang aanwezig? Nou, niet dus. De app/game komt in oktober voor het eerst naar PlayStation 4 en 5. Het blijft een gratis te downloaden game, zoals hij nu ook al is op iOS, Android, Xbox, Mac en PC. Het nieuws over de release op PlayStation werd met open armen ontvangen: veel gamers zaten hier al een tijdje om verlegen: het is voor sommige mensen nu eenmaal fijner om lekker vanaf de bank te gamen met een controller in de hand. En Nintendo dan? Wel, daar wordt nog aan gewerkt door de studio achter Roblox.

5. Er komt een AI-chatbot Tot slot komt er ook nog een AI-chatbot naar het platform, al is dat inmiddels niet heel erg bijzonder nieuws omdat het bijna vreemd is als een site, app of ander platform het niet heeft. AI is het buzzwoord en zeker AI-chatbots. Het idee is binnen Roblox echter wel wat interessanter: je prompt kan namelijk een hele wereld creëren. Je kunt ook zeggen: “laat de speler spwawnen bij een kampvuur in de woestijn” en ploep: de AI-chatbot maakt het allemaal voor je. Heel vet dus, deze AI-chatbot. Er zijn nog meer aankondigingen gedaan, maar dit zijn de vijf spannendste. Houd Roblox in de gaten voor de implementatie ervan.