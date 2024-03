Netflix true crime: The Program Cons Cults and Kidnapping is schokkend

Katherine Kubler, regisseur en voormalig leerling van de Academy at Ivy Ridge, gidst je in 3 afleveringen door de schokkende realiteit van wat zich achter de gesloten deuren heeft afgespeeld. De serie, die vanaf 5 maart beschikbaar behoort inmiddels tot de meest bekeken nieuwe series. De verhalen van fysieke en psychische mishandeling, de middeleeuwse 'opvoedings'-methoden, en het cultachtige regime schreeuwen om aandacht en laten je met verbazing achter. Dit dit echt heeft bestaan!

De nieuwe true crime docu op Netflix : "The Program: Cons, Cults and Kidnapping", dompelt je als kijker onder in de duistere krochten van een 'school' die meer wegheeft van een horror school dan een onderwijsinstelling. Vanaf de eerste beelden is het duidelijk: dit is echt wel true crime op zijn meest rauwe en onverschrokken manier.

The Program: Cons, Cults and Kidnapping

Wat begint als een school voor 'probleemjongeren' in New York, ontvouwt zich als een nachtmerrie van uitbuiting en manipulatie. Ouders, misleid door de belofte van discipline en beterschap voor hun kinderen, worden geconfronteerd met de ware, gruwelijke aard van Ivy Ridge, een peperdure 'school' waar extreem hoge lesgelden en valse hoop hand in hand gaan.

Ivy Ridge was een horror school

'The Program' stelt niet alleen de misdaden aan de kaak die binnen de muren van Ivy Ridge werden gepleegd, maar zet ook de schijnwerpers op de schaduwrijke 'troubled teen industry' in de VS. Dit netwerk van onderling verbonden instellingen, blootgelegd door Kubler's moedige verhaal, onthult een industrie die winst boven welzijn stelt.

In de drie uiterst beklemmende afleveringen laat 'The Program' je niet onberoerd. Het is misschien een must-watch voor true crime liefhebbers, maar ook een noodzakelijke wake-up call voor iedereen die onrecht een halt wil toeroepen. De serie is nauwelijks entertainment te noemen; Netflix heeft in ieder geval lef om dit soort misstanden in deze tijd in beeld te brengen.

Het is de soms schokkende verborgen waarheid die gezien moet worden. Content die ertoe doet. Zie ook de reacties op X aka Twitter want die zijn veelzeggend!