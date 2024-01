Netflix Games review: Stranger Things: 1984 stilt de honger

Het is niet bepaald een nieuw spel, maar we hebben er behoefte aan. Weet je hoe lang het nog duurt voordat er een nieuw, Netflix-crashend seizoen Stranger Things is? We twijfelen of je het echt wil weten. Er wordt gesproken over 2025, misschien zelfs pas 2026. Ouch. Gelukkig zijn er manieren om ons ondertussen bezig te houden, zoals luisteren naar Running Up That Hill op repeat, en het spelen van Stranger Things: 1984. Maar is dat laatste echt een goed idee?

Voor het zover is, gaan we gewoon genieten van Stranger Things, want dat is absoluut wat je kunt doen met dit spel. Het voelt een beetje als een Zelda-game uit de oude doos, omdat je een actie-avontuur beleeft in dikke pixels. Het spel is al wel wat jaren oud, en dat betekent dat het vooral gebaseerd is op het eerste seizoen van de serie. Dat is geen probleem, want dat is nog steeds een van onze favorieten, met de fietsjes, de nerdy potjes Dungeons & Dragons en dat lonkende gevaar van de Demogorgon.

Stranger Things: 1984 is als spel op Netflix te vinden en in dit spel, dat eerder als los spel op Google Play stond maar nu alleen toegankelijk is als Netflix-spel. Verder heb je daarbij wel als voordeel dat je geen extra geld hoeft neer te tellen, op je Netflix-abonnement na, en dat er ook in het spel zelf niet om geld wordt gevraagd. Sterker nog, er worden niet eens advertenties in getoond, al schijnt Netflix daarover nog een ei te willen leggen…

Dungeoncrawler

In dit spel krijgt Hopper laat in de nacht een nogal verontrustend telefoontje: vier kinders zijn vermist en hij gaat naar Hawkins National Laboratory om verhaal te halen. Vervolgens ga je in dit spel elk hoofdstuk een bepaalde held uit de serie redden. Het hele stadje Hawkins is gepixeld en wel nagedaan en het leukste is dat je tussen de verschillende geredde personages kunt wisselen. Niet dat het spel het alleen maar moet hebben van Stranger Things: het is ook een leuke game op zich. Elk personage heeft zijn eigen specialiteit en in de dungeons kunnen ze die laten zien. Of eigenlijk: moet jij die laten zien.

Dit spel is waar voor je.. gratis download, want je kunt verschillende moeilijkheidsgraden kiezen en je bent er vervolgens echt wel 7 tot en met 10 uur mee bezig. Je kunt je dus echt wel even goed onderdompelen in alles Stranger Things en je wordt daarbij ook nog uitgedaagd. We zijn blij dat Netflix dit spel aan zijn collectie heeft toegevoegd, want het is een aanwinst. Het is ook tof hoeveel je in dit spel ook wel moet wisselen tussen personages: soms past Hopper gewoon ergens niet omdat het te krap is, en dan kan een ander personage weer even shinen. Ook is er veel te verzamelen, waardoor het spel nooit saai wordt: al heeft het sowieso die neiging al niet, omdat de moeilijkheidsopbouw heel goed in elkaar zit.

Hoewel dit spel het niet per se moet hebben van zijn Stranger Things-thema, is dat wel wat ervoor zorgt dat het spel uniek voelt. Verder lijkt het namelijk vooral heel erg op oude dungeoncrawlers en hoewel daar niets mis mee is, zijn er daar natuurlijk wel al heel veel van. De avonturen in Hawkins zijn dus absoluut een welkome toevoeging, en dus niet alleen omdat dat vijfde seizoen nog zo lang op zich laat wachten.