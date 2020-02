Vierde seizoen Stranger Things brengt oude bekende terug

Het is vast geen toeval dat de trailer From Russia With Love heet: hij komt op dezelfde dag uit als de door Billie Eilish gemaakte soundtrack van de nieuwe James Bond-film No Time To Die. From Russia With Love is de tweede James Bond-film die ooit verscheen (in 1963 verscheen de film).

Dat er zo duidelijk over een Amerikaan wordt gesproken heeft te maken met waar de trailer zich lijkt af te spelen: Rusland. Het personage waar het om gaat zit gevangen in de wildernis van Kamtsjatka, die is bedolven onder een dikke deken sneeuw. Wees niet bang: de hyper-Amerikaanse serie speelt zich ook zoals altijd af in Amerika. Echter komen de inmiddels steeds groter groeiende tieners nu ook steeds groter groeiend kwaad tegen.

In de zinderende trailer van het vierde seizoen van Stranger Things zien we een oude bekende terug. Echter geeft de aankondiging aan dat het ‘niet allemaal goed nieuws’ is voor ‘onze Amerikaan’.

Stranger Things

Stranger Things is bedacht door de Duffer Brothers. De broers Matt en Ross Duffer houden van de combinatie science fiction en horror. In 2016 maakten ze de horrorfilm Hidden. Echter zijn ze de laatste vier jaar druk doende met Stranger Things, dat ook in 2016 van start ging. In 2017 volgende een tweede seizoen, in 2018 moesten we het even zonder Upside Down en de vreemde buitenaardse entiteiten stellen om vervolgens de serie weer zeer succesvol te zien terugkeren in 2019.

Wanneer het vierde seizoen verschijnt, is nog onbekend. Thuishaven van de serie is streamingdienst Netflix. We kunnen heel voorzichtig stellen dat het waarschijnlijk oktober dit jaar wordt, maar dat is alleen gebaseerd op het feit dat het eerste seizoen in juli kwam, het tweede in oktober, het derde weer in juli en dus het vierde in oktober? Bovendien belooft dit seizoen enger te zijn dan ooit tevoren, waardoor het meer naar horror leunt. Als er een maand is die perfect bij horror past, dan is het wel Halloween-oktober.

Maar ja, oktober duurt nog even. Kun je echt niet wachten op het vervolg, dan zou je je zelf bezig kunnen houden met het kijken van de eerste drie seizoenen, maar je kunt ook kiezen voor het in elkaar zetten van de officiële Stranger Things-LEGO-set of een potje Stranger Things Trivial Pursuit.