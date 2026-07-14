De meeste Marvel
-fans kunnen zich alleen maar focussen op de aankomende Avengers-films, namelijk Doomsday en Secret Wars. Nu komt Doomsday ook wel steeds dichterbij, maar Marvel heeft ook zijn oog op iets anders, namelijk een film van een superheld die we nog nooit hebben gezien in het Marvel Cinematic Universe: Nova.
De schrijver van Loki
, Michael Waldron, zou bezig zijn met een film van Nova, ook wel bekend als Richard Rider. De superheld die ook wel Human Rocket heet, werd geïntroduceerd in 1976 door Marv Wolfman en John Buscema. Hij wordt vaak vergeleken met een soort Spider-Man, want hij was een heel normale tiener die door de stervende buitenaardse Centurion Rhomann Dey werd uitverkoren om zijn krachten en helm te erven. Hij moest de nieuwe kosmische beschermer worden. In eerste instantie heeft Richard geen idee wat hij ermee aan moet, maar op den duur wel: dan vliegt hij op extreme snelheden, kan hij krachtige energiestralen afvuren en leert hij de supercomputer in zijn helm goed te gebruiken.
In 2025 kwam er nog een nieuwe reeks comics uit over Nova, namelijk Nova: Centurion. Het is dus even afwachten of de film vooral over de oudere verhalen van Nova gaat, of juist het nieuwere tijdperk kiest. In ieder geval is het interessant om weer met een nieuw personage uit de Marvel-stal kennis te maken in filmvorm. Maar goed, we krijgen eerst nog Spider-Man, twee Avengers
-films, Vision Quest en een nieuwe Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.