Michael Jackson mag dan al 17 jaar niet meer onder ons zijn, de zanger raakt de wereld nog steeds. Hij heeft met de film Michael over zijn levensverhaal een nieuw record op zijn naam: met meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten van de ticketverkopen is het de best bekeken biografische film allertijden.

Michael

Een mooie prestatie voor dit poptalent. En niet alleen voor hem, ook zijn neefje Jaafar, want hij vertolkt de rol van de King of Pop in de biografische film Michael . Althans, het eerste deel, want er komt nog een tweede deel aan waarin we het leven van de zanger op iets latere leeftijd volgen.

In de eerste film draait het vooral om hoe Michael van de Jackson 5 naar zijn solocarrière ging, en van een eenvoudig bestaan naar een giraf in de tuin. De film draait nu drie weken in de bioscoop en het is nog nooit gebeurd dat een biopic zoveel geld opbracht. Bohemian Rhapsody was hiervoor de recordhouder onder de biopics, maar de film over Freddie Mercury bracht net niet 1 miljard op: 911 miljoen.

In ieder geval betekent het waarschijnlijk dat het tweede deel van de film ook al wel geramd zit. En waarschijnlijk was de releasedatum van de film ook erg slim. Nu komt zometeen The Odyssey uit en met de feestdagen is er een ware wedloop tussen Avengers en Dune.