De vorige trailer van Digger stond stil bij de geweldige carrière van Tom Cruise, en nu weten we waarom: dan weten we nog even goed hoe hij er ook alweer uitziet, want in de nieuwe trailer van Digger is de beste man onherkenbaar. Hoewel we hem kennen van vrij serieuze rollen, pakt hij in Digger de comedyschep op.

Tom Cruise in Digger

Digger Rockewell is een rijke man die veel te veel van moeder aarde neemt en mogelijk zelfs zorgt voor een wereldwijde catastrofe. We zien de beste man praten over zijn penis in een Zoom-gesprek, een halfdode kat wassen en dingen zeggen als 'Laat papa even proeven', tegen diezelfde halfdode kat: en dat allemaal met een heleboel prostethics die hem vrijwel onherkenbaar maken. Het is even schakelen na de Tom Cruise die we kennen uit Top Gun en Mission Impossible , maar we weten van Tropic Thunder nog wel dat hij dit soort satirische rollen zeker in zich heeft.

De officiële omschrijving luidt: "De machtigste man ter wereld begint aan een hectische missie om te bewijzen dat hij de redder van de mensheid is, voordat de ramp die hij heeft ontketend alles vernietigt." Alejandro G. Iñárritu is de regisseur (bekend van The Revenant en Birdman) en we zien daarnaast Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller en Jesse Plemons in deze prent, die op 2 oktober verschijnt.