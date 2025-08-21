Paramount houdt mensen voor de gek met Mission Impossible op YouTube

By: Laura Jenny
Dit weekend gaat de digitale versie van Mission Impossible – The Final Reckoning live en Paramount vond het een goed idee om mensen voor de gek te houden. Of eigenlijk, juist een actie te doen die op fenomenale wijze in de thematiek van de film past.
Paramount liet via zijn kanaal op X weten dat de missie ontdekt was en dat er maar een optie was: alles online zetten. ‘De volledige film is nu op YouTube te zien’, schreef het. Er zat ook daadwerkelijk een linkje in de post dat naar die pagina zou gaan. Maar dat was de grap, het is natuurlijk een film die draait over AI die de wereld over wil nemen, dus dit paste daar goed bij. In plaats van naar YouTube, leidde het linkje namelijk naar een afbeelding waarin werd gedaan alsof de spionneradio van IMF een boodschap wil overbrengen, namelijk een morsecode.
De morsecode is het hele script van de film. “Er is nu een beveiligde livestream van de volledige film Mission: Impossible — The Final Reckoning beschikbaar, maar de Entiteit is geïnfiltreerd in alle grote streamingplatforms, waardoor deze livestream is gecompromitteerd. Het volledige script moest in morsecode worden verzonden om detectie te voorkomen. We hebben je hulp nodig om het te ontcijferen. Je missie begint nu.”
De reacties op een heel script in morsecode, zeker op een dag die in Amerika in het teken staat van radio, zijn erg positief. Mensen vinden het leuk dat het hele script op deze manier in morsecode wereldkundig is gemaakt. De film is ook zeker niet slecht: het is een mooi soort einde van de franchise, met veel flashbacks, emotie en natuurlijk Tom Cruise die zijn eigen stunts doet. Wanneer de film precies streambaar is via SkyShowtime, dat is nog onbekend, maar hij is er dus wel vanaf dit weekend op video-on-demand-diensten waarop je films ‘huurt;.
Tom Cruise is nog met genoeg filmprojecten bezig. Hij is de komende periode bezig met een project met SpaceX, maar ook met films als The Gauntlet, Boardsword, Live Die Repeat and Repeat en een film met Alejandro G. Inarritu. Genoeg te doen dus voor de acteur, die inmiddels alweer 63 jaar oud is.
