Paramount houdt mensen voor de gek met Mission Impossible op YouTube

Dit weekend gaat de digitale versie van Mission Impossible – The Final Reckoning live en Paramount vond het een goed idee om mensen voor de gek te houden. Of eigenlijk, juist een actie te doen die op fenomenale wijze in de thematiek van de film past.

Mission Impossible op YouTube

Paramount liet via zijn kanaal op X weten dat de missie ontdekt was en dat er maar een optie was: alles online zetten. ‘De volledige film is nu op YouTube te zien’, schreef het. Er zat ook daadwerkelijk een linkje in de post dat naar die pagina zou gaan. Maar dat was de grap, het is natuurlijk een film die draait over AI die de wereld over wil nemen, dus dit paste daar goed bij. In plaats van naar YouTube, leidde het linkje namelijk naar een afbeelding waarin werd gedaan alsof de spionneradio van IMF een boodschap wil overbrengen, namelijk een morsecode.