Samsung brengt Spider-Man naar de echte wereld met interactieve Spidey Tracker

De ervaring is meer dan een traditionele promotiewebsite. Samsung probeert de grens tussen film en werkelijkheid te vervagen door fans actief onderdeel te maken van het verhaal.

Spider-Man verlaat het witte doek

In Spider-Man: Brand New Day speelt technologie opnieuw een belangrijke rol. In de film ontwikkelt Ned Leeds, gespeeld door Jacob Batalon, een speciale tracker op een Samsung Galaxy-smartphone waarmee hij probeert Spider-Man op te sporen.

Die tracker bestaat niet alleen in de filmwereld. Samsung brengt het concept nu ook naar het echte leven via SpideyTracker.com en een speciaal X-account. Fans kunnen daar meldingen ontvangen over waarnemingen van Spider-Man, exclusieve content bekijken en deelnemen aan een wereldwijde community rondom de film.

Volgens Samsung zal de tracker gedurende de campagne worden gevuld met nieuwe video's, interviews met de cast, live-evenementen, verborgen easter eggs en andere verrassingen.

Samsung Galaxy speelt een hoofdrol

De samenwerking gaat verder dan alleen een marketingactie. In de film verschijnen ook verschillende Samsung-producten, waaronder de nieuwste Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold en Galaxy Watch.

Samsung gebruikt de film om te laten zien hoe hun apparaten passen binnen het dagelijks leven van de personages. Daarbij ligt de nadruk op communicatie, multitasking en verbonden blijven met de mensen om je heen.

Product placement is natuurlijk niets nieuws in Hollywood, maar Samsung kiest hier voor een uitgebreidere aanpak waarbij de technologie onderdeel wordt van het verhaal én van de campagne daaromheen.

Fans worden onderdeel van het universum

Wat deze campagne onderscheidt van veel traditionele filmmarketing, is de interactieve insteek. In plaats van alleen trailers en posters te verspreiden, probeert Samsung een doorlopende ervaring te creëren die wekenlang doorloopt.

Fans kunnen online aanwijzingen volgen, nieuwe content ontdekken en deelnemen aan activiteiten die gekoppeld zijn aan de wereld van Spider-Man. Daarmee ontstaat een campagne die meer weg heeft van een live evenement dan van een klassieke filmrelease.

Dat past bij een bredere trend waarbij entertainmentmerken steeds vaker proberen om verhalen buiten films, series of games voort te zetten.

Spider-Man: Brand New Day verschijnt deze zomer

De nieuwe Spider-Man-film van Sony Pictures draait vanaf 31 juli exclusief in de bioscoop. Tegen die tijd zal ook de wereldwijde Spidey Tracker-campagne op volle snelheid draaien.

Voor Samsung is het opnieuw een kans om zijn Galaxy-ecosysteem onder de aandacht te brengen. Voor Spider-Man-fans betekent het vooral een extra reden om de komende weken goed op te letten. Want volgens Samsung kan Spider-Man deze zomer letterlijk overal opduiken.

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