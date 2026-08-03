De fantasyfilm Wicker komt eraan en hierin zien we Olivia Colman die een nogal vreemd type heeft waarop ze valt. Ze heeft een echtgenoot besteld van riet. We weten niet wat raarder is: het riet of het bestellen van de echtgenoot, maar in ieder geval staat er al gauw een krakende Alexander Skardgard voor de deur.

Wicker-trailer

Wicker is een romantische fantasycomedy: een moeilijk genre dat we niet heel vaak tegenkomen. In ieder geval is hij gemaakt door Alex Huston Fischer en Eleanor Wilson, bekend van Save Yourselves! Het is de bedoeling dat de film de zere plek legt op menselijke emoties en het ongemak dat daarbij komt kijken.

Naast Olivia Colman (The Favourite) en Skarsgard (uit Succession) zijn Peter Dinklage, Elizabeth Debicki en Marli Siu in de prent te zien. Het gaat over een vissersvrouw die door haar buren wordt uitgelachen omdat ze vrijgezel is. Ze laat een mandenvlechter hierop haar man maken en daar reageert het dorp nogal gemeen op.

Wicker verschijnt eind oktober in de bioscoop.