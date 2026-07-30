Spider-Man: Brand New Day: zwiert zo door een enorme buildup heen

Het was een heel spannende tijd voorafgaand aan Spider-Man: Brand New Day. Iedereen is hem vergeten, hij is een beetje een loner en dan hadden we ook nog die geruchten dat de beste man misschien wel doodgaat in deze prent. De build-up was dus hevig en die wordt vooral in het eerste deel van de film ook flink doorgevoerd. Maar zo sterk als dat is, zo moeilijk heeft de tweede helft van de film het om te overtuigen.

Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day gaat uiteraard verder waar het in de vorige film stopte: hij had weer een bekend Spider-Man dilemma waarbij hij er uiteindelijk voor moest kiezen dat mensen hem niet meer kenden. Ook de liefde van zijn leven: MJ. Elke dag werkt Peter Parker een stramien af. Bloemen kopen, bij het graf van zijn tante leggen, vechten tegen de misdaad als Spidey en het enige contact dat hij echt heeft is met een detective van de politie.

Niet per se het meest gelukkige leven, en als hem dan ook nog iets vreemds overkomt met zijn DNA en hij ook nog zijn oude vriend Ned tegenkomt, dan gaan al die jaren die hij eigenlijk op de automatische piloot leefde over in een heel andere fase waarin hij keuzes moet maken, maar er ook veel keuzes voor hem worden gemaakt. Hij vecht tegen een grote vijand die van mens tot mens overspringt en hij weet niet of hij deze schurk wel aankan, zeker niet omdat er op andere gebieden ook ineens zo veel ontwikkelingen zijn.

Het is sowieso heerlijk om Tom Holland weer in de rol van Spider-Man te zien en natuurlijk Zendaya als MJ en Jacob Batalon als Ned. Jon Bernthal is erbij als Punisher en die doet ook precies wat hij moet doen, al valt op dat Mark Ruffalo toch wat killer overkomt, maar dat hoort natuurlijk volledig bij de wipe die heeft plaatsgevonden. Het is soms wat onwerkelijk.

Welkom terug Spidey

Maar verder is het tof dat er bepaalde referenties worden gedaan naar eerdere films , naar andere Marvel-avonturen en dat er weer die heerlijke humor in voorbijkomt die zo goed bij Spider-Man past. Het is echt genieten en regisseur Destin Daniel Cretton krijgt het goed voor elkaar om je te laten meeleven met Parker, mede door wat meer first person shots te gebruiken en omdat je eigenlijk het grootste deel van de film toch een beetje in zijn hoofd lijkt mee te reizen. En ja, dat Tom Holland en Zendaya in het echt een koppel zijn, een pasgetrouwd koppel zelfs, maakt het toch des te leuker om naar de twee te kijken.

Spider-Man: Brand New Day heeft een goede flow, waarbij serieuze momenten met humor worden afgewisseld en actie met wat meer dialoog. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen iets meer actie zouden willen, maar wat mij betreft was dat goed in orde. Er zit wel een moment in de film waarbij het bijna voelt alsof het klaar is, terwijl het daarna juist nog vrij lang doorgaat: laat je daar niet door van de wijs brengen. Wat volgt is namelijk heel belangrijk en volgt elkaar in rap tempo op.

Ik heb weinig kritiek op deze film, behalve dat het de build-up niet helemaal waarmaakt. Ik had op basis van de opzet meer emotionele, zware momenten verwacht en het bleef uiteindelijk redelijk licht. Dat is ergens jammer, maar aan de andere kant zou je ook kunnen stellen dat het misschien wel een beetje past bij hoe Spidey nu eenmaal werkt. En dat maakt hem uiteindelijk ook die herkenbare guy, in plaats van een soort superkrachtmeting. Ga het vooral zelf bekijken om dat te beoordelen, maar wat mij betreft heeft Sony samen met Marvel weer een heel stevige film in de franchise neergezet.

ScreenX

Er zijn bioscopen waar je de film in ScreenX kunt beleven, dat is een bioscoopzaal waarbij er ook op de twee muren aan de zijkanten van de bioscoop wordt geprojecteerd. Dat is in eerste instantie even wennen, en het is ook niet in elke scène zo dat je de 270 graden-view krijgt, maar het is zeker voor deze film een heel tof effect. Je weet hoe Spidey door New York kan zwieren en dat is natuurlijk heel tof om zo breeduit te zien.

In eerste instantie lijkt het wat vreemd dat de zij'schermen' wat donkerder zijn en wat minder scherp, maar voor het kijken is dat juist prettig, het houdt ook je focus uiteindelijk meer in het midden, terwijl je wel dat weidse gevoel hebt. Als je in de buurt woont van Utrecht, dan is het zeker de moeite waard om bij de Kinepolis naar Spider-Man te gaan.

Er zijn veel films waarbij ik me niet kan voorstellen dat ScreenX meerwaarde biedt, maar dit is er echt een film bij uitstek voor. En ook leuk: het thema is helemaal doorgevoerd, van de kleedjes op de stoelen tot een soort fotobooth waar je jezelf even Spider-Man kunt wanen. Erg leuk aangekleed. Overigens hebben Knepolis Almere, Enschede en Breda ook ScreenX.