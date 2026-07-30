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jumanji open world

Lichamen raken weer volop verwisseld in de trailer van Jumanji: Open World

Entertainment30 jul , 12:49doorLaura Jenny
Het zijn niet de beste films van de wereld, maar ze zijn eigenlijk wel heel vermakelijk, mede dankzij de beroemde cast. Jumanji is nu aan zijn afsluiter van de trilogie toe en daarin zien we Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart en Jack Black die de demomodus van het spel ontvluchten.

Jumanji: Open World

De mensen bij Sony Pictures hebben wel lef: Jumanji: Open World verschijnt namelijk slechts een weekje na Dune en Avengers en zal het daarom best moeilijk krijgen in de bios. Tegelijkertijd is het als afsluiter van de trilogie wel een film die veel mensen die de andere films hebben gezien ook graag zullen kijken. En misschien is het een iets vriendelijkere double bill dan Avengers en Dune na elkaar kijken, die allebei erg lang duren.
Jumanji staat overigens ook zijn mannetje wel qua bezoekers Welcome to the Jungle uit 2017 en The Next Level uit 2019 brachten samen meer dan 1,7 miljard dollar op. Het is dus erg lang geleden dat we een Jumanji-film hebben gezien en dat helpt het publiek er wellicht ook wel voor warmdraaien. Plus, het is kerstvakantie, dus dan kun je best wat vaker in het roodfluweel zitten toch?
Jumanji: Open World verschijnt op 25 december in de bioscoop.

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