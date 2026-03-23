The Rock heeft een heel oldschool look in de trailer van Moana

Entertainment23 mrt , 21:39doorLaura Jenny
Moana is de volgende Disney-film die de live action-behandeling krijgt en daarin is de man die ook de stem was van Maui te zien: Dwayne Johnson (The Rock) speelt de aanwezige, getattoeerde 'held', terwijl Catherine Laga'aia de rol op zich neemt van de echte held van het verhaal, namelijk Moana.

Moana/Vaiana

Waarschijnlijk heet ook de live action-film in Nederland niet Moana, maar Vaiana wegens copyrightproblemen. In ieder geval is de trailer opvallend, al komt dat vooral door The Rock die weer lang, weelderig haar heeft en daarmee een vrij oldschool look heeft. Ook leuk om te zien is hoe Heihei er in de live action-versie uitziet, want ook dat komt voorbij in deze trailer van 2 minuten:
Moana draait 10 juli in de bioscoop.
