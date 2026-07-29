E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
Below

Netflix heeft een serie over een Loch Ness-achtig zeemonster: check de trailer van Below

Entertainment29 jul , 13:29doorLaura Jenny
Zeemonsters blijven fascinerend, omdat het zo realistisch kan zijn. Kan zijn hè? Het is het vaak niet, maar de diepste diepten van de oceaan hebben we nog nooit bereikt. Bepaalde zeemonsters waarschijnlijk wel. Netflix komt nu met een Loch Ness-achtig zeemonster in Below. Althans, het is een net zo geruchtmakende engerd die een plaatsje volledig in zijn greep houdt. En daarmee ook acteur Josh Hartnett, die de hoofdrol speelt.

Below

Het Canadese mysterie is gemaakt door Jesse McKeown en die is zowel de schrijver, bedenker als showrunner, wat meestal een goed teken is. Josh Hartnett is erin te zien, maar ook Mackenzie Davis, Charlie Heaton en Natasha Henstridge. De serie bestaat uit 6 afleveringen en draait om een klein plaatsje dat dus last heeft van iets in het water. Wat het echter precies is en wat het wil... Dat wordt hopelijk duidelijk in de serie, die vanaf 8 oktober op Netflix te zien is.

<br>

Lees ook

5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 295 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 29
Van dvd-avond naar het scherm op maatVan dvd-avond naar het scherm op maat
Zo kijk je Stranger Things als een videoband uit 1983Zo kijk je Stranger Things als een videoband uit 1983
LOTR

Leer alvast meer over de wezens in The Rings of Power seizoen 3

Entertainment
28 juli 2026
Tuschinski

De grote zaal van Tuschinski is onder handen genomen en dat werd tijd

Entertainment
27 juli 2026
Matchbox

Na Barbie en He-Man hebben nu Matchbox-auto's hun eigen film: check de trailer

Entertainment
27 juli 2026
Marvel

Comic-Con: Ryan Gosling is Ghost Rider, Black Panther 3 krijgt weer een T'Challa en meer

Entertainment
26 juli 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading