Zeemonsters blijven fascinerend, omdat het zo realistisch kan zijn. Kan zijn hè? Het is het vaak niet, maar de diepste diepten van de oceaan hebben we nog nooit bereikt. Bepaalde zeemonsters waarschijnlijk wel. Netflix komt nu met een Loch Ness-achtig zeemonster in Below. Althans, het is een net zo geruchtmakende engerd die een plaatsje volledig in zijn greep houdt. En daarmee ook acteur Josh Hartnett, die de hoofdrol speelt.

Below

Het Canadese mysterie is gemaakt door Jesse McKeown en die is zowel de schrijver, bedenker als showrunner, wat meestal een goed teken is. Josh Hartnett is erin te zien, maar ook Mackenzie Davis, Charlie Heaton en Natasha Henstridge. De serie bestaat uit 6 afleveringen en draait om een klein plaatsje dat dus last heeft van iets in het water. Wat het echter precies is en wat het wil... Dat wordt hopelijk duidelijk in de serie, die vanaf 8 oktober op Netflix te zien is.