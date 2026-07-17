Tien jaar geleden, op 15 juli 2016, verscheen een nieuwe serie op Netflix die niemand echt zag aankomen: het verhaal van een jongen die spoorloos verdween, de vrienden die naar antwoorden zochten, een meisje met bovennatuurlijke krachten en het duistere geheim onder het slaperige stadje Hawkins, Indiana. Stranger Things groeide van een rustige release uit tot een wereldwijd fenomeen, en Netflix viert het tienjarig bestaan met een flinke stapel nostalgie

Tien jaar Hawkins in cijfers

De cijfers achter de serie zijn ondertussen niet mals. Over vijf seizoenen sleepte Stranger Things wereldwijd meer dan 70 prijzen in de wacht, waaronder 12 Emmy's, en werd de serie tot en met maart 2026 goed 1,5 miljard keer bekeken. Seizoen 4 en 5 behoren tot de best bekeken seizoenen ooit op Netflix, en sinds een paar jaar vieren fans jaarlijks op 6 november hun eigen 'Stranger Things Day'.

Seizoen 1, maar dan op VHS

Het meest speelse cadeau voor het jubileum is een speciale VHS-editie van het allereerste seizoen. De aflevering krijgt visuele en audio-effecten die doen denken aan een videotheek uit de jaren 80, compleet met de ruis en vervorming van een verhuurde videoband. Wie het wil naspelen zoals in 1983, vindt de special via Netflix.com/StrangerThingsVHS of door te zoeken op "Stranger Things VHS" in de Netflix-app.

Merchandise voor de ultieme fan

Voor wie meer wil dan alleen kijken, komt er een flink pakket aan verzamelobjecten. Er verschijnt een vinyl boxset met de volledige soundtrack van alle vijf de seizoenen, geperst op zeventien platen in het rood-oranje "Vecna's Gate"-vinyl, met muziek van het Emmy-winnende en Grammy-genomineerde componistenduo Kyle Dixon en Michael Stein. Daarnaast komt er een nieuwe lijn Funko Pop-figuren met het Rightside Up/Upside Down-thema, van onder anderen Eleven, Will, Hopper en Barb.

Voor fysieke verzamelaars is er ook Stranger Things: The Complete Series op Blu-ray en 4K, met exclusieve extra's als bloopers en interviews met cast en crew, en een lijvig fotoboek, The Official Story Behind the Legendary Series, waarin de Duffer Brothers en de rest van de makers het verhaal achter de serie vertellen.

Van scherm naar podium en pretpark

Het jubileum blijft niet beperkt tot kijken en verzamelen. Stranger Things: The First Shadow, de theaterproductie die zich afspeelt in Hawkins in 1959 en het verleden van Henry Creel verkent, draait nog altijd op Broadway in New York en in het Londense West End. Daarnaast zijn er twee immersive experiences bij Netflix House: in Philadelphia kunnen bezoekers zelf de held uithangen in een uur durende ervaring vol interactieve sets en special effects, terwijl Netflix House Dallas een spannende walkthrough biedt langs decors uit seizoen 4 en 5, compleet met een audio-soundscape via koptelefoon.

Ook Halloween Horror Nights bij Universal Studios doet mee: dit najaar komt er een nieuw spookhuis rond seizoen 5, aangevuld met een speciale show.

Wat als je nog moet inhalen

Wie de serie nog niet (helemaal) gezien heeft: alle seizoenen staan gewoon op Netflix. Voor de fans die na het einde nog niet klaar zijn met Hawkins, is er de documentaire One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, die laat zien hoe het laatste seizoen tot stand kwam.