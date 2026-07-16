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Batman part II

The Batman Part II komt nog wel, maar weer later: check de teaser

Entertainment16 jul , 13:42doorLaura Jenny
Het is inmiddels al de tweede keer dat we moeten wachten op Batman Part II. De film, die als opvolger geld voor de eerste film met Robert Pattinson als de capedragende kruisvaarder, zou eigenlijk in oktober 2027 verschijnen, maar dat wordt nu toch februari 2028 pas. Wel hebben we een teaser gekregen, al zegt die verder weinig.

The Batman Part II

De film, die wordt gemaakt door regisseur Matt Reeves, is lekker duister, zoals dat ook hoort bij verhalen die zich in Gotham City afspelen. In de teaser zien we weinig, alleen Pattonson in zijn Batman-outfit, die in een duister, sneeuwend Gotham staat en politie-auto's rijden zijn kant op. De muziek weet je wel meteen precies in de scène te zetten, dat heeft Michael Giaccino's netjes gedaan. We hebben inmiddels al heel wat jaren op deze film gewacht, dus dat ene half jaar kan ook nog wel, maar misschien dat we toch de eerste nog een keer kijken, of Gotham weer aanslingeren om onze Batman-honger enigszins te stillen. Verder weten we overigens ook nog weinig over deze film, al kunnen we ons na de eerste film wel een voorstelling maken van hoe Batman waarschijnlijk weer op gespannen voet zal leven met.. ja iedereen eigenlijk, inclusief hemzelf.

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