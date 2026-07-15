Het tweede seizoen van Outlander: Blood of My Blood is vanaf 19 september te streamen op HBO Max . De veelgeprezen prequelserie breidt het geliefde Outlander-universum verder uit en vervolgt de aangrijpende liefdesverhalen van de ouders van Claire Randall en Jamie Fraser.

Twee liefdesverhalen, één universum

Het eerste seizoen introduceerde kijkers aan twee verschillende, maar even meeslepende liefdesverhalen. Terwijl Claire's ouders, Henry en Julia Beauchamp, en Jamie's ouders, Brian Fraser en Ellen MacKenzie, tegen alle verwachtingen in voor hun liefde vochten, ontdekten zowel trouwe Outlander-fans als nieuwe kijkers hoe nauw hun levens met elkaar verweven waren.

Waar seizoen 2 begint

In het tweede seizoen worden beide koppels opnieuw op de proef gesteld door omstandigheden buiten hun controle. Nadat Henry (Jeremy Irvine) en Julia (Hermione Corfield) in het achttiende-eeuwse Schotland van elkaar gescheiden raakten, vecht Henry zich een weg terug naar zijn geliefde en hun jonge dochter Claire. Tegelijkertijd worden Brian Fraser (Jamie Roy) en Ellen MacKenzie (Harriet Slater) geconfronteerd met de gevolgen van de Jakobitische opstand van 1715, die clans dwingt partij te kiezen en de toekomst van de Schotse Hooglanden voorgoed dreigt te veranderen.

De nieuwe afleveringen combineren romantiek, avontuur en historische intriges, terwijl de dreiging van oorlog steeds groter wordt. Tegen de achtergrond van een verdeeld Schotland moeten beide koppels alles op alles zetten om elkaar en hun toekomst te beschermen.

Cast en crew

Naast Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Jamie Roy en Harriet Slater bestaat de cast uit onder anderen Tony Curran als Simon Fraser, Lord Lovat, Séamus McLean Ross als Colum MacKenzie, Sam Retford als Dougal MacKenzie, Rory Alexander als Murtagh Fitzgibbons Fraser en Conor MacNeill als Ned Gowan.

Matthew B. Roberts is showrunner van zowel Outlander als Outlander: Blood of My Blood. Hij is tevens uitvoerend producent samen met Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Michael Wilson, Jim Kohlberg en Luke Parker Bowles. De serie wordt geproduceerd door Sony Pictures Television.

Onderdeel van een groter universum

Outlander: Blood of My Blood bouwt voort op de wereld van de succesvolle serie Outlander, gebaseerd op de internationale bestsellerreeks van Diana Gabaldon, waarvan wereldwijd naar schatting meer dan 50 miljoen exemplaren zijn verkocht.

Seizoen 2 van Outlander: Blood of My Blood is vanaf 19 september te streamen op HBO Max . Seizoen 1 is nu beschikbaar.