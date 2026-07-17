The Super Mario Galaxy Movie (Amazon Prime Video)

Er zijn maar weinig mensen die Super Mario niet kennen. Het gamepersonage van Nintendo is volgens sommigen zelfs populairder dan Mickey Mouse. Het werd dan ook de hoogste tijd dat de besnorde loodgieter niet alleen bij gamers, maar ook bij het filmkijkend publiek een vaste kracht werd. Dat lukte met The Super Mario Bros. Movie, een flitsende, humoristische animatiefilm van het bedrijf achter de Minions.

Het duurde dan ook niet lang voordat er een vervolg uitkwam in de vorm van The Super Mario Galaxy Movie, dat vanaf nu te streamen valt via Amazon Prime Video . Hierin zien we hoe Mario en zijn broer Luigi weer in actie moeten komen wanneer Prinses Rosalina door Bowser Jr. wordt ontvoerd. Met een sterrencast waaronder Chris Pratt, Brie Larson, Anya Taylor-Joy en Donald Glover zit dit vervolg weer vol leuke referenties naar de vele games rondom de platformheld. Maar ook als je niets met de spellen hebt is dit een leuke film voor een luie zondagmiddag – toch zeker voor de allerjongsten onder ons.

Lucky seizoen 1 (Apple TV)

Apple TV tovert de laatste jaren de ene na de andere goed ontvangen televisieserie uit de hoge hoed, en hun volgende wapenfeit is Lucky. In deze op een boek gebaseerde serie volgen we Luciana ‘Lucky’ Armstrong – gespeeld door Anya Taylor-Joy – die haar criminele leven definitief achter zich laat… nadat ze één laatste klus op zich neemt. Zoals dat gaat in entertainment had ze dat beter niet kunnen doen, want het loopt helemaal in de soep en Lucky moet zowel de FBI als de maffia te slim af zijn om haar vrijheid en leven te behouden. Voor fans van actie en spanning is dit een nieuw pareltje om vanaf nu te wekelijks te volgen – de eerste twee afleveringen zijn nu te zien.

The East Palace seizoen 1 (Netflix)

Netflix zet steeds meer in op internationale producties naast de standaard Amerikaanse films en series. The East Palace is daar een nieuw voorbeeld van, want de serie is gemaakt in Zuid-Korea. In deze duistere fantasieserie volgen we Gu-cheon, die geesten kan zien en ze voorgoed naar het hiernamaals kan sturen. Hij slaat de handen ineen met Saeng-gang, die geesten kan horen, om zo de vloek die op een paleis ligt en leden van de koninklijke familie teistert op te heffen.

Ride or Die seizoen 1 (Amazon Prime Video)

Ook Amazon Prime Video heeft een nieuwe serie voor zijn abonnees in de startblokken staan, namelijk Ride or Die. Daarin volgen we Debbie en Judith, twee beste vriendinnen die alles met elkaar delen. Of toch niet? Door een samenloop van omstandigheden komt Debbie er namelijk achter dat Judith een tweede leven leidt, en wel als huurmoordenaar. Wanneer haar meest recente missie helemaal fout loopt, moeten ze op de vlucht slaan.

The Hawk seizoen 1 (Netflix)

Aan komedies met Will Ferrell in de hoofdrol is geen gebrek, en ook grappen over golfen zijn met de Happy Gilmore-films niet nieuw. Toch geven we de nieuwe Netflix-serie The Hawk het voordeel van de twijfel, want de eerste trailer heeft de lachers in ieder geval al op zijn hand. De serie draait om Lonnie ‘The Hawk’ Hawkins, een golficoon die eigenlijk hoognodig de golfclub aan de wilgen moet hangen, maar toch probeert nog één keer terug te keren naar de top.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.