Mattel is druk bezig in de filmwereld: het had jaren geleden succes met Barbie, vervolgens was er Masters of the Universe over He-Man
en nu is het de beurt aan de metalen mini-autootjes van het merk. En aan John Cena, want die speelt de hoofdrol in deze autofilm.
Matchbox is als speelgoed natuurlijk wel heel anders dan Barbie of He-Man. Die twee laatsten zijn iets makkelijker om een verhaal mee te vertellen: Barbie met al haar beroepen en Ken als haar love interest, He-Man met zijn grote rivaal Skeletor. Matchbox, ja, dat zijn 'gewoon' speelgoedautootjes. En wat grappig genoeg dan weer opvalt aan de trailer
, dat is dat er ook weer niet zo heel veel auto's in de trailer zitten. We verwachtten een soort Fast & Furious, maar het is in plaats daarvan meer een soort over de top actiefilm met allerlei verschillende modi van transport. Aan de andere kant, het maakt ook niet heel veel uit als je John Cena in huis hebt. Dan weet je dat je een bepaalde richting op gaat met je film.
Naast Cena zien we ook Jessica Biel in de film, die op 9 oktober op Apple TV
te zien is. Biel kennen we dan wel weer meer van serieuze series en films
, al lijkt ze zich in deze prent ook prima te vermaken.