Johnny Depp maakt helaas niet heel veel films meer, maar daarom koesteren we de films die hij wel doet extra. Helemaal als hij ook nog volledig in een heel raar personage kruipt. Dat is precies wat hij doet in de prent Ebenezer, waarin hij de kersthatende Ebenezer Scrooge speelt. De mensen achter Edward Scissorhands hebben eraan meegewerkt en je voelt aan alles in deze trailer dat we weer diezelfde leuke griezelkant opgaan.

Ebenezer

Johnny Depp kan ook heel goed een gangster spelen, maar hij komt wat ons betreft net even wat beter tot zijn recht als hij net een tandje verder kan gaan. Dat kan hij perfect in deze rol en dat is ook wat je ziet in de trailer van de aankomende film van Paramount.

Al is het zeker niet alleen Depp die in deze prent te zien is, er zijn ook andere bekende gezichten te zien: Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman en Ian McKellen bijvoorbeeld.

Het is weliswaar een kerstfilm, net als dat kruidnoten ook inmiddels ongetwijfeld al in de supermarkt zullen liggen, is deze prent ook al vroeg in de bioscoop: op 13 november is het zover.