RoboCop kennen we natuurlijk als een uiteindelijk toch erg bloeddorstige politieagent die helemaal werd overgenomen door zijn robot-zijn. Inmiddels leven we in een wereld waarin erg echt robots door politie-agenten worden ingezet, al zijn we nog niet bij een op twee benen lopende, schietende agent. Geef het een beetje tijd, maar tot die tijd kunnen we -gelukkig- genieten van een serie over RoboCop, de held uit de jaren '80.

RoboCop-serie

Er zijn meerdere dingen om enthousiast over te zijn als het om de RoboCop-serie gaat: zo wordt hij natuurlijk gebaseerd op de film uit 1987 die door een Nederlander werd gemaakt, namelijk Paul Verhoeven. Of die laatste een groot rol zal spelen in deze productie is echter de vraag: hij is alweer 88 jaar oud. Het zou natuurlijk wel gaaf zijn als hij er wel een vinger in de pap had.

Verder wordt de film gemaakt door Blumhouse en dat kennen we van allerlei toffe horror- en dystopische films en series . Ze weten altijd wel een goede, enge werkelijkheid neer te zetten. Die natuurlijk nep is, maar helemaal niet zo ver weg is van echt zijn.

Het is daarnaast tof om RoboCop terug te zien, want met alle robots die we tegenwoordig tegenkomen denken we vrij vaak aan dit personage dat we al 40 jaar niet echt hebben gezien. Hoewel, er zijn wel wat sequels geweest, maar nu krijgen we echte serie. Het wordt gemaakt door James Wan's Atomic Monster en Blumhouse en bestaat uit 8 afleveringen. De serie wordt getoond op Amazon Prime Video en dat is best grappig, aangezien Verhoeven in zijn film juist heel anti-kapitalistisch was. In ieder geval zijn de originele producenten van RoboCop wel aan boord, Ed Neumeier en Michael Miner.

Iconisch

Daarnaast is Wan aanstekelijk enthousiast: "Ik ben al zo lang ik me kan herinneren een enorm fan van RoboCop, dus het is een droom om te mogen helpen deze wereld naar televisie te brengen. Wat Paul Verhoeven in 1987 creëerde was zijn tijd decennia vooruit, en de vragen over technologie, identiteit en wie corporaties nu echt dienen zijn alleen maar dringender geworden.” Peters karakteristieke visie en doortastende aanpak van verhalen vertellen is fantastisch. De serie zal eer betonen aan wat het origineel iconisch maakte en de relevantie ervan in deze moderne, door technologie gedreven wereld benadrukt, terwijl er iets onmiskenbaar nieuws wordt gebouwd voor een wereldwijd publiek.”

We zijn benieuwd, maar het gaat dus nog wel even duren. We houden het in de gaten.