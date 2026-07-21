Ben je opgegroeid met He-Man of houd je gewoon van heel campy films ? Dan kun je vanaf 22 juli iets prachtigs zien op Amazon Prime Video. De He-Man-film Masters of the Universe is namelijk vanaf dan te zien op de streamingdienst van Amazon: Prime Video.

Masters of the Universe

De He-Man speelgoedlijn was een soort antwoord van Mattel op Barbie, maar dan voor jongens. Hij was stoer, hij had een enge schurk als tegenstander en al met al heeft hij al verschillende, bijzondere films en series teweeg gebracht (shout out naar Dolph Lundgren).

Zo ook dit jaar met Masters of the Universe, een film die in de bioscoop te zien was maar nu naar Amazon Prime Video komt. Dat is mooi, want hoewel de film het in de bios niet heel lekker deed, gooit hij hoge ogen bij critici en fans. De cast is ook wel erg leuk: Idris Elba, Jared Leto, Camila Mendes en natuurlijk He-Man zelf, Nicholas Galitzine.

Volgens de officiéle omschrijving is dit waar het over gaat: "Nadat ze 15 jaar lang gescheiden zijn geweest, leidt het Sword of Power prins Adam (Nicholas Galitzine) terug naar Eternia, waar hij ontdekt dat zijn thuiswereld is verwoest onder het duivelse bewind van Skeletor (Jared Leto). Om zijn familie en zijn wereld te redden, moet Adam de krachten bundelen met zijn nauwste bondgenoten, Teela (Camila Mendes) en Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), en zijn ware lot omarmen als He-Man — de machtigste man in het universum."