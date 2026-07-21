Een bijzondere trailer
van Spider-Man: Brand New Day. Het is niet alleen de laatste trailer voor de film verschijnt, het is er ook een waarin je even emotioneel kunt worden. Hij staat namelijk helemaal in het teken van Peter Parkers ervaringen: de jongeman achter de superhelm. We zien Mary Jane, we zien Green Goblin: het is een feest der herkenning, maar gezien de geruchten dat Peter Parker deze film misschien niet overleeft wordt het ook een nog meer emotioneel geladen prent.
Tom Holland en Zendaya waren recent al in Nederladn voor de perstour van de film en de hype is groot. Maar ook de angst dat het inderdaad het laatste is wat we van Spidey gaan zien. We hebben hem ook niet in de Avengers
-trailer voorbij zien komen...
Marvel
doet er daarnaast nog een schepje
bovenop: "Het is een gloednieuwe dag voor Peter Parker. Fulltime misdaad bestrijden als Spider-Man in een wereld die zich hem niet meer herinnert—en de druk van zien hoe zijn oude vrienden verdergaan zonder hem—ontketent een verandering in Peter die hij mogelijk niet in bedwang kan houden. Maar die transformatie is misschien ook het enige wat een schokkende nieuwe dreiging voor de stad en zijn geliefden kan stoppen: een machtige schurk die niemand zelfs maar kan zien. De wereld is Peter Parker dan misschien vergeten, maar hij is hen niet vergeten."