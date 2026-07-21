Robots worden steeds vaker ingezet om dingen te doen die wij normaliter als mens doen. Er zijn al meerdere hotels met een robotreceptionist, we zien hardlopende robots nieuwe records zetten in China, enzovoort.

Voor de klas staan

Ze is een assistentleerkracht maar ze is er: robot Sally is in New York te vinden waar ze zowel leerlingen als leerkrachten kan helpen met vragen. Ze ziet er relatief echt uit en is in ieder geval geen stalen ding zoals de meeste robots in dit artikel. Maar, zou jij je kinderen overlaten aan een robotjuf?

Wolf spelen

In Japan is er een robotwolf gemaakt die Monster Wolf heet. Het idee is dat hij beren op afstand houdt, mede dankzij de rode LED-ogen die flitsen en de ingebouwde speaker die herrie maakt. Hij blijkt erg populair te zijn in Japan: het prijskaartje is een kleine 4000 euro.

Kooigevechten doen

Het Chinese robotbedrijf EngineAI maakt de T-800-robot en het geeft er voor kooigevechten 32 aan ontwikkelteams die hun robot zo goed mogelijk klaarmaken voor een potje MMA. Koppen rollen in deze sport, maar er is in ieder geval geen bloed te zien.

Haartransplantaties doen

De robot kan het nog niet helemaal zelf, maar hij kan wel als een goed hulpstuk werken bij haartransplantaties. Hij kan precies zien welke gebieden veel gezonde haren bevatten voor een succesvolle transplantatie. De robot heet Hairo en hij is van Puncture Robotic.

Datacenters bouwen

Hij boort gaten en zorgt dat datacenters veel makkelijker uit de grond kunnen worden gestampt: DALE van August Robotics. Hij heeft al geholpen 26 datacenters te bouwen. Hij schijnt 10 keer sneller te werken dan de mens en hierdoor liepen projecten 190 weken minder vertraging op.

Balletten

We zien natuurlijk vooral wat robots doen door video's en er komen soms bijzondere exemplaren voorbij. De Ubtech Walker C1 kan bijvoorbeeld enorm sierlijk bewegen, zo wordt bewegen in een video waarin de robot balletdanst. En stijldanst.

Stoned worden

Dit is geen commercieel beschikbare robot, maar iemand heeft thuis de handen uit de mouwen gestoken om Sparky te maken. Sparky kan dankzij zijn MQ2-gassensor stoned worden. Of althans: hij laat het met zijn ogen zien wanneer hij merkt dat hij bepaalde rook inhaleert. Hij gaat zelfs een beetje vaag praten.

Je helpen met je stoelgang

De zelfrijdende toilet Xiaoban van het Chinese Yueban kan via je stem worden geroepen. Je gaat zitten, je doet je ding, en de wc-robot kan het afvalwater in een normaal toilet dumpen. Hij laadt zichzelf ook op voor je volgende wc-bezoek. Of ja, zijn volgende toiletbezoek.

Bedelen

Unitree G1 is een heel veelzijdige robot, maar hij is nu gespot terwijl hij bedelt. Als je de dingen die robots allemaal van mensen overnemen nog niet dystopisch genoeg vond, dan is dit beeld er wel eentje.

De was opvouwen

Hij heeft een vriendelijk gezicht en letterlijk en figuurlijk een heel zacht uiterlijk: Isaac 1. Deze robot kan je helpen in je huishouden, vooral met het opvouwen van de was. Hij doet het tergend langzaam, maar je kunt in ieder geval wel thuiskomen en een gevouwen was vinden.