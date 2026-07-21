Een legale versie van de Segway Ninebot Max G3 verschijnt aankomend najaar in Nederland. Het gaat om de tweede elektrische step die wettelijk de Nederlandse openbare weg op mag.

Er worden al genoeg elektrische steps in Nederland verkocht, maar het leeuwendeel mag hier niet de openbare weg op, omdat deze niet zijn goedgekeurd door de RDW. Dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen waar er veelvuldig openbaar op elektrische steps gereden wordt.

Alleen de Selana Alpha is hier toegestaan, maar dat is met zijn prijskaartje van 1900 euro voor veel mensen geen betaalbare optie. De Segway Ninebot Max G3 NL wordt een broodnodig goedkoper alternatief. Naar schatting gaat de step zo’n 1000 euro kosten. Dat is nog steeds een fiks bedrag, maar wel bijna twee keer zo goedkoop als het enige alternatief dat mensen nu hebben in dit land.

In het systeem van de RDW werd de goedkeuring voor de Segway Ninebot Max G3 eerder al gevonden, en inmiddels heeft Segway de komst officieel bevestigd. Let echter wel op: het gaat om een specifiek model dat aankomend najaar verschijnt, de 051601NL. De step wordt nu al hier verkocht, maar die variant is dus niet geschikt voor de openbare weg. Kijk daarmee uit: de boetes kunnen oplopen tot 400 euro.

Inklapbare step zonder benodigd rijbewijs

Inmiddels heeft Segway-Ninebot de introductie van de Ninebot Max G3 NL aankomend najaar officieel bevestigd. Een precieze datum is er nog niet, maar dat hij ergens aankomend najaar verschijnt is zeker.

Fijn aan de Ninebot Max G3 NL is dat hij een inklapbaar ontwerp is. Dat maakt het erg makkelijk om hem overal mee naartoe te nemen en wanneer hij niet wordt gebruikt op te bergen, bijvoorbeeld thuis of op kantoor. Je kunt de step straks dus gebruiken om bijvoorbeeld op werk te komen.

Zoals gezegd wordt specifiek de aankomende NL-versie van de elektrische step toegestaan op de openbare weg. Dat komt omdat deze voldoet aan de strenge Nederlandse regelgeving. Daarbij moet de step een kentekenplaat hebben en verzekerd zijn. Ook moet de persoon die er op rijdt minimaal 16 jaar oud zijn. Een rijbewijs is echter niet verplicht.

Ander straatbeeld

De komst van de Segway Ninebot Max G3 NL zal het straatbeeld in Nederland dus mogelijk veranderen. Mocht het product aanslaan, dan kunnen we flink wat mensen op de elektrische step zien rijden, bijvoorbeeld richting de winkels of naar kantoor. Is weer eens wat anders dan al die fietsen!