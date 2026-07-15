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Sotheby's doet een volledige Tyrannosaurus rex onder de hamer

Gadgets15 jul , 15:24doorLaura Jenny
Sotheby's doet vanalles onder de hamer, maar nu komt er wel een heel speciaal object aan: een T Rex. Het bijna volledige skelet van dit monster dat 67 miljoen jaar geleden op onze planeet rondliep is sinds gisteren beschikbaar.

T. Rex

De botten van het beest worden ook wel Gus genoemd en het is een van de grootste, nog complete T Rexen die ooit zijn gevonden. De verwachting is dat hij 30 miljoen dollar zal binnenharken en hij kan zowel naar een museum als naar een verzamelaar gaan. Verzamelaars zijn de laatste tijd erg verzot op fossielen en er is een enorme hype gaande rondom dit soort stukjes geschiedenis.
Gus bestaat uit 183 botten en hij is bijna 61 procent compleet. Als je het koopt, dan krijg je ook replica's van de missende botten en een stalen armatuur om hem neer te zetten. Het is een spectaculaire T Rex om te zien en hij zou zomaar meer kunnen opbrengen: in 2024 ging er nog een stegosaurus onder de hamer genaamd Apex. Die werd gekocht door miljonair Ken Griffin voor 44,6 miljoen dollar.
Het kan nog zijn dat een superrijk persoon het dier koopt en hem doneert aan een museum, of er tijdelijk laat staan, zodat toch meer mensen er van kunnen genieten dan als hij bij wijze van spreke in de gang van zijn of haar huis zou staan. Laten we het hopen, want zo'n mooi skelet komen we niet vaak tegen.

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