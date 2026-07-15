Of we aan een soort Samsung Ballie moeten denken of toch meer aan een soort JBL Charge-luidspreker met wieltjes eronder, dat is nog een groot gissen, maar OpenAI heeft een speaker in de maak die kan bewegen. Nu hebben we het afgelopen jaar over meerdere hardwareproducten geschreven waaraan OpenAI zou werken, maar dit zou de eerste gadget zijn die een lancering krijgt.

Een speaker van OpenAI

Het apparaat zit nog in de ontwikkelfase, maar zou een speaker zijn zonder scherm met een AI-chatbot erin die zich menselijk voordoet. Dat laatste is geen verrassing, want OpenAI probeert ChatGPT ook vrij natuurlijk te laten overkomen. En mensen gebruiken soms ChatGPT ook echt als hun steun en toeverlaat, zo bleek wel toen we van GPT-4 naar GPT-5 gingen en mensen nummertje 5 maar een koele kikker vonden, vergeleken bij de warmte van GPT-4 (GPT-4o Mini om precies te zijn).

In ieder geval zou OpenAI al heel lang een hardwareproduct op de markt willen brengen. Leider van het bedrijf, Sam Altman, heeft daar wel ervaring mee. Hij heeft een soort bol op de markt gebracht die je oog kan scannen om zo te verifiëren dat jij het echt bent. Het zou voor OpenAI echter het eerste fysieke apparaat zijn. Het apparaat zou dus een soort persoonlijkheid hebben en hij kan proactief leren wat zijn eigenaar bezighoudt en wat zijn of haar voorkeuren zijn. Door een synchronisatie met mail en andere apps kan hij daar ook mee werken voor een nog breder plaatje van waar je allemaal mee bezig bent.

Pootjes of rupsbanden?

Het bewegingsmechanisme zou bestaan uit mechanische elementen die op zichzelf kunnen bewegen, waardoor het ook klinkt alsof het apparaat misschien rupsbanden heeft: we zijn erg benieuwd. Misschien zijn het wel geen banden, maar loopt hij op een soort pootjes? Het is te hopen dat we er snel meer over te weten komen, maar het lijkt nog wel redelijk vroeg te zijn in het proces.