OpenAI is heel succesvol met zijn AI-chatbot, maar het zoekt voortdurend naar manieren om uit te breiden. Eén van die manieren is een browser , Atlas, maar dat blijkt toch niet zo’n succes. De op AI gebaseerde browser blijkt toch niet zo populair, waardoor hij nog voor zijn eerste verjaardag verdwijnt.

RIP Atlas-browser

ChatGPT stopt met Atlas : op 9 augustus 2026 gaat de browser offline. Het komt onder andere omdat er verschillende updates aan andere tools binnen ChatGPT zijn, waardoor er minder bestaansrecht lijkt te zijn voor de browser. OpenAI geeft ook heel duidelijk aan dat het juist van de browser heeft geleerd en die eigenschappen heeft toegevoegd aan de desktop app van ChatGPT. Dit is een vernieuwde app waarin ook een browser zit, die onder andere meerdere tabbladen kan ondersteunen, een wachtwoordmanager heeft en formulieren automatisch kan invullen met je informatie.

Ook de Work Mode binnen ChatGPT heeft straks toegang tot een browser, naast dat ChatGPT met een chat aan de zijkant van Chrome komt waardoor je ChatGPT in die browser kan gebruiken naast wat je verder aan het doen bent. Het is dus niet helemaal een verhaal van: niemand gebruikt de browser en nu gaat hij weg, het is meer dat de functionaliteit beter binnen andere facetten van het bedrijf past.

Nieuwe stap naar die alles-in-1-app?

En dat is interessant, want niet alleen Elon Musk is uit op die ‘alles-app’. Sam Altman droomt er ook van dat ChatGPT straks een soort go-to-app wordt voor alles. Hierbij laten ze zich waarschijnlijk inspireren door WeChat . Deze app is in China het kloppend hart van iedere telefoon. Je kunt erin chatten, betalingen doen, taxi’s bestellen, nieuws lezen, social media scrollen en zelfs doktersafspraken maken. Dat is wel heel handig en een stuk minder rommelig op je telefoon, al zijn er ook mensen die zich zorgen maken over hoeveel één app dan van je weet. Maar goed, kijken we naar ons eigen gebruik van bijvoorbeeld Google-diensten, dan gaat dat ook al heel hard.

Het is de vraag of het smartphone-applandschap in het Westen niet al te verdeeld is om er echt nog één superapp bij te maken. Maar in ieder geval zijn er dus meerdere bedrijven die er op zijn minst een gooi naar willen doen. Bij Musk is dat soms wat moeilijk te rijmen nu xAI onder SpaceX valt, net als social medium X, want ruimtevaart is dan toch wel echt een andere tak van sport, maar uiteindelijk is er best wat voor te zeggen om maar één app te hebben waarin je alles runt.

Na 9 augustus zou Atlas trouwens nog wel een paar weken live blijven, maar je kunt toch beter nu alvast naar een ander platform verhuizen dan dat je het op het laatste moment doet en mogelijk iets kwijtraakt.