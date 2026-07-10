Google heeft de Gemini Omni-AI verder uitgebreid met Video Remix, waardoor mensen hun videoclips in hun Google Foto’s-Bibliotheek naar eigen smaak laten aanpassen. Een simpele prompt is alles wat daar voor nodig is.

De functie is alleen nog maar uitgerold voor Google AI Plus-, Pro- en Ultra-gebruikers in landen als de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Korea, Brazilië en Argentinië. In Nederland en België is de functie er nog niet, maar dat is natuurlijk maar een kwestie van tijd.

Een leukere achtergrond

Het werkt heel simpel: ga naar je Google Foto’s-bibliotheek en kies daar een videoclip die je hebt gemaakt. Er is dan een optie beschikbaar genaamd ‘Create’, en daar komen de AI-mogelijkheden van het Gemini Omni-model om de hoek kijken.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de achtergrond van je video geheel aan te passen. Sta je met je vrienden op een vrij saaie locatie, dan kun je die locatie met een simpele prompt aanpassen. Misschien wil je wel dat je met z’n allen op een tropisch strand staat, of vlak voor de Eiffeltoren. Vraag er om en je krijgt het.

Wil je wat minder intense aanpassingen maken, dan is dat ook mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld andere belichting kiezen, zodat de videobeelden net wat mooier overkomen. Of misschien wil je wel een grafische filter over de video plaatsen, waardoor het er een stuk stijlvoller uitziet.

Toegankelijke AI-functies

Gemini Omni werd afgelopen mei al geïntroduceerd en kan video’s en illustraties creëren door alleen maar prompts in te voeren. Er zijn natuurlijk wel meer van dat soort AI-modellen van concurrerende bedrijven, maar met deze nieuwe Video Remix-functie geeft Google nog meer functionaliteit aan Gemini Omni. Het is daarmee vooral handig zodat je wat te doen hebt met al die video’s en foto’s die je hebt gemaakt en opgeslagen.

Daarbij valt vooral op hoe toegankelijk de functie eigenlijk is. Mensen kunnen simpele opdrachten geven, zoals ‘plaats de personen in deze video op een strand’, en de AI doet de rest. Het maakt van Video Remix een functie die gemakkelijk door iedereen te gebruiken is.

Of zoals Google zelf zegt: “Prachtige videoclips creëren zou geen professionele skills of uren aan monteerwerk moeten vereisen. Met Video Remix in Google Foto’s kun je doodnormale video’s in deelwaardige momenten veranderen via een paar tikken.”

Tegelijkertijd moet er ook geld aan AI verdiend worden, en daarom plaatsen veel bedrijven dergelijke opties achter de betaalde AI-abonnementen. Vaak worden bepaalde functies die achter een betaalmuur zitten uiteindelijk echter ook wel gratis beschikbaar gesteld.