Google is blij met zijn samenwerking met Meta , maar het zorgt wel voor spanning: het socialmediabedrijf wilde voor Gemini veel meer rekenkracht afnemen dan Google kon leveren. Google heeft dat ook aan Meta laten weten en hierdoor hebben verschillende projecten van Meta vertraging opgelopen. Het gaat daarbij om interne AI-projecten.

Gemini binnen Meta

Het is niet zo gek dat Google niet kan leveren: er is op dit moment een groot tekort aan rekenkracht en dat betekent dat het werkgeheugen heel duur is geworden. Daar hebben alle bedrijven last van, maar dat voelt de techbranche nog meer. Bovendien hebben niet alleen bedrijven er last van: ook de consument, want die krijgt die hoge kosten steeds vaker doorberekend. Niet voor niets worden Xboxen binnenkort ook weer 100 tot 150 euro duurder. Nothing besloot zelfs zijn CMF-telefoon er niet door uit te brengen.

Gemini werd door Meta intern gebruikt voor programmeren, de klantenservice en advertentietools. Nu is Meta begonnen om deze functies te verplaatsen naar zijn eigen Muse Spark-model, zodat het Gemini minder nodig heeft. Dat is natuurlijk iets wat Google liever niet wil: het had ook veel meer inkomsten uit zijn clouddienst kunnen halen, ware het niet dat de capaciteit er simpelweg niet is.

Meta heeft nu zijn teams opdracht gegeven om slimmer met de AI-tokens om te gaan, zodat er dus spaarzamer met AI wordt omgegaan. Meta heeft het meest last van deze problemen bij Google, al zijn er ook andere klanten van het bedrijf die tegen deze beperkingen aanlopen.

Muse Spark

Muse Spark is de slimste AI die Meta op dit moment gebruikt. Het is de basis van Meta AI, de chatbot die je onder andere binnen WhatsApp kunt vinden. Het is speciaal gebouwd voor de producten van Meta en zorgt dat Meta AI slimmer en sneller is. Er worden steeds meer mogelijkeheden aan toegevoegd en het wordt bijvoorbeeld ook toegepast op de slimme brillen van Meta: zo ook de recent aangekondigde slimme brillen

Er is nog geen positief vooruitzicht voor de werkgeheugencrisis. Het is niet makkelijk om er zo even een chipfabriek bij te maken, naast dat er ook genoeg bronnen moeten zijn voor de fabricage. Het is dus nog afwachten hoe het verder zal lopen en wanneer we eruitkomen, maar dat kan nog jaren in beslag nemen.