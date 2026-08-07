Dat swipen vinden veel mensen al langer toch wat minder worden, maar de CEO van Match maakt het wel heel bont. Spencer Rascoff zegt dat de helft van de singles van 18 tot 29 jaar liever in het echt met mensen date. Dat betekent dat ze dus niet of nauwelijks met de apps van het bedrijf te maken wil hebben, zoals Tinder en Hinge.

Evenementen van Tinder

Tegelijkertijd zegt hij dit niet omdat hij zijn eigen bedrijf de verdoemenis in wil helpen: Tinder is namelijk juist meer bezig met het organiseren van fysieke evenementen. Het is nu nog vooral in de Verenigde Staten, maar dit komt ook voor in Europese steden zoals Berlijn. In Nederland is er ook een app die vooral draait om IRL-connecties in plaats van heel lang chatten, namelijk Breeze. Daarbij match je op profielen, maar kun je niet echt chatten: je ziet elkaar gewoon op de date, die mede dankzij de app wordt geprikt.

Tinder stuurt mensen niet op een date, maar maakt er een groepsgebeuren van. Zo kun je meedoen aan een gamenight of een wandeling, en is het idee dat daar dan meerdere singles naartoekomen. Het voordeel is dat als je iemand niks vindt, je niet een hele date met diegene hoeft uit te zitten je kunt dan gewoon naar iemand anders toelopen. Dat zou je technisch gezien tijdens een 1-op-1 date in een café ook kunnen doen, maar dat is toch iets minder sociaal geaccepteerd.

Het is afwachten of Tinder straks vooral een ontmoetingsapp wordt, of dat het toch vooral bij zijn leest blijft en het swipen houdt. We verwachten dat laatste, want er zijn genoeg mensen die het swipen wel lekker relaxed vinden vanaf de bank. Of die het leuk vinden om bijvoorbeeld voor vrienden te swipen. Bovendien is het voor Tinder ook wel veel werk om evenementen te organiseren: het heeft er samenwerkingen voor lopen met ticketplatforms en evenementorganisatoren om het allemaal voor elkaar te krijgen. Bovendien is het ook wat kannibaliserend : mensen gaan dan toch niet zoveel meer tinderen.

Mensen komen terug

Blijkbaar zijn de events namelijk ook erg populair: 53 procent van de mensen die een event hebben bezocht, komen terug voor een tweede. Of dat helemaal zo goed is, is natuurlijk een tweede: dan hebben ze immers nog niet de liefde gevonden tijdens de eerste keer. Aan de andere kant is de datingcultuur in Amerika beduidend anders dan die in Nederland. Amerikanen daten veel meer en letten doorgaans op heel andere dingen dan Nederlanders. Ook in Nederland zijn er verschillende platforms die evenementen organiseren waar je als single, of überhaupt als mens die contact zoekt, heen kunt gaan. Meetup bijvoorbeeld, maar ook Nieuwemensnelerenkennen.nl bijvoorbeeld.