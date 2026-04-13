Daten in 2026 gaat minder over looks en meer over wie je bent. Tinder signaleert een duidelijke verschuiving - en de terugkeer van Euphoria speelt een opvallende rol.

Met de terugkeer van Euphoria op het netvlies van iedereen die in 2019 en 2022 verslaafd was aan de serie, signaleert Tinder iets opmerkelijks: de invloed van de show reikt verder dan make-up en esthetiek. Wereldwijd is het aantal vermeldingen van 'Euphoria' in Tinder-bio's met 5% gestegen. Maar wat opvalt, is hoe singles de serie gebruiken - niet als stijlinspiratie, maar als emotioneel kompas.

Personages als datingprofiel

De trend die Tinder beschrijft heet 'Emotional Vibe Coding': het vertalen van je eigen gevoelens en stemmingen naar een profiel dat direct de juiste sfeer uitstraalt. Concreet betekent dat dat gebruikers zich identificeren met Euphoria-personages als shorthand voor hun datingstijl.

Maddy-energie staat voor grenzen stellen en weten wat je waard bent - het aantal Maddy-vermeldingen in profielen is bijna verdubbeld. De 'Lexi-aanpak' staat voor daten met diepgang en zelfreflectie, en groeit met 19%. De 'Cassie-vibe' staat voor radicale kwetsbaarheid en authenticiteit, en is met 13% gestegen.

Het zijn de datingsignalen van 2026: geen vaagheid, geen spelletjes, maar direct communiceren wie je bent en wat je zoekt.

Clear-Coding als nieuwe norm

Dit sluit aan bij een bredere trend die Tinder al eerder signaleerde in zijn Year in Swipe -rapport. 'Clear-Coding' - het direct uitspreken van intenties - is de norm geworden. Volgens Tinder-onderzoek zegt 64% van de singles dat emotionele eerlijkheid de meest aantrekkelijke eigenschap is in een potentiële partner. En 73% geeft aan pas echt te weten of ze iemand leuk vinden als ze volledig zichzelf kunnen zijn bij die persoon.

Het zijn cijfers van Tinder zelf, dus een kritisch oog is op zijn plaats. Maar de richting die ze schetsen - minder gameplaying, meer directheid - past in een bredere culturele beweging die al jaren zichtbaar is in hoe jongeren communiceren over relaties en mentale gezondheid.

Euphoria als spiegel

Wat de Euphoria-koppeling interessant maakt, is dat de serie al jaren fungeert als een soort emotioneel woordenboek voor een generatie die moeite heeft met traditionele romantische scripts. De personages zijn geen rolmodellen in de klassieke zin - ze zijn gebroken, complex en contradictorisch. Maar juist daarom resoneren ze: ze geven woorden aan gevoelens die moeilijk te articuleren zijn.

Dat singles ze nu inzetten als datingprofiellabels is een logische volgende stap. Of het daadwerkelijk leidt tot betere matches, is een andere vraag.