Op onder andere winkelplatform Vinted wordt steeds vaker gebruikgemaakt van AI. Dat kan handig zijn, omdat je daarmee bijvoorbeeld je huis uit de foto kan halen, maar soms lijkt een kledingstuk hierdoor ook heel anders. Het blijkt steeds vaker een probleem te zijn.





Het is natuurlijk aantrekkelijker als een kledingstuk eruit ziet alsof het nieuw in de winkel hangt, want dan kopen mensen het eerder. Maar als de kleur door AI dan toch een beetje is aangepast, of als iemand het vintage vodje dat helemaal verkreukeld is eenmaal in de post ontvangt, dan is dat een teleurstelling. Ook wordt AI echter juist door kopers gebruikt om te faken dat er een gat in een shirt zit, om zo hun geld terug te krijgen. De verkoper is dan vaak zijn geld kwijt.





Kortom, AI is een serieus probleem voor plekken waar tweedehands producten worden aangeboden. Vinted zelf staat ook AI toe, al moet het item wel nauwkeurig worden weergegeven. Als het wordt gebruikt om te misleiden, dan is het niet geoorloofd.





Helaas is het verder vrij moeilijk te zien of iets AI is. Het is enerzijds uitgaan van een onderbuikgevoel, maar anderzijds ook bedenken of iets te mooi is om waar te zijn. Check ook of het account betrouwbaar overkomt, want dat is je enige strohalm waar het om dit type oplichting gaat.





Het vervelende is dat de AI niet alleen wordt gebruikt door mensen die iets uit een foto willen verwijderen om hun privacy te bewaren, het zijn ook dropshippers die bepaalde kledingstukken er veel beter uit laten zien dan ze in de werkelijkheid zijn. Dan wordt het gebruik van AI ineens misleidend en dat is wel een probleem.