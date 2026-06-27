OpenAI heeft de nieuwe versie van zijn taalmodel GPT-5 uit de doeken gedaan. GPT-5.6. Het bevat drie modellen die Sol, Terra en Luna heten, dus zon, aarde en maan.

GPT-5.6

Het is een opmerkelijke lancering, want we hadden net gehoord dat het taalmodel niet mocht worden uitgegeven van President Trump . Toch is het er nu en Sol is hierin de meest luxe uitvoering, met Terra die er tussenin zit en vooral voor grote volumes is en Luna dat vooral snel en betaalbaar is.

OpenAI geeft aan dat de update vooral verbeteringen brengt op het gebied van programmeren, cybersecurity en AI-agents. Sol kost 5 dollar per 1 miljoen tokens voor input en 30 dollar voor output. Terra kost de helft en Luna kost daar weer de helft van. Aangezien er in de Amerikaanse overheid op dit moment erg veel problemen zijn rondom AI en vooral de angst voor Mythos van Anthropic en dat dit mogelijk gejailbreakt is, heeft OpenAI veel informatie toegevoegd aan zijn blog over hoe veilig het is.

Sol, Terra en Luna

Dat is niet zo gek, want OpenAI heeft wat vergelijkende functies toegevoegd aan deze GPT . Zo kan Sol mensen beter helpen bij het vinden en oplossen van zwaktes in software. Ook gaat Sol niet over de grens heen die OpenAI heeft gesteld, belooft het bedrijf. Het gaat nog om een preview, maar OpenAI schrijft : “We hebben GPT‑5.6 Sol, Terra en Luna ontwikkeld met onze meest robuuste veiligheidsmaatregelen tot nu toe, met configuraties die zijn afgestemd op de capaciteiten van elk model."

"Naarmate het model krachtiger wordt, ontwerpen we veiligheidsmaatregelen die in toenemende mate bestand zijn tegen vijandige druk uit de praktijk, met behoud van toegang tot legitiem werk zoals code-evaluatie, kwetsbaarheidsonderzoek, patch-ontwikkeling, debugging, security-educatie en defensief testen. Ons doel is om verboden offensieve activiteiten moeilijker, onzekerder en beter detecteerbaar te maken zonder deze nuttige toepassingen onnodig te beperken.”

GPT-5.6 Sol, Terra en Luna worden in de komende weken uitgerold.