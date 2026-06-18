Waar techbedrijven vorig jaar nog over elkaar heen buitelden om iedereen maar zoveel mogelijk updates te geven: de Now Brief van Samsung bijvoorbeeld, maar ook OpenAI Pulse. Daar lijkt het nu toch hier en daar minder te worden met die briefings. OpenAI stopt er in ieder geval mee.

ChatGPT Pulse

Zo’n briefing is er om je meer inzicht te geven in je dag of wat extra’s te bieden, aangepast op jouw situatie. Zo snapt hij dat je een weekendje weg bent en kan hij dan restaurants aanraden. Niet omdat ernaar gevraagd wordt, maar gewoon spontaan. Ook laat hij weten welke taken er allemaal aan zitten te komen en kan hij op basis van wat er in je mail gebeurt andere dingen aanraden

Nu kan dat nog, maar over twee weken niet meer. OpenAI geeft niet aan waarom het stopt met Pulse, maar waarschijnlijk werd het niet veel gebruikt of niet zo gewaardeerd. Ook geeft het aan dat mensen in plaats van Pulse de geplande taken kunnen gebruiken als een dagelijkse briefing. Pulse heeft in ieder geval geen lang leven gehad: het is in september 2025 gelanceerd en stopt dus na ruim een half jaar.

Je kunt in ieder geval aan ChatGPT vragen om dagelijkse suggesties te krijgen op basis van eerdere chats en emails, dingen die jij interessant of handig zou vinden. Op die manier weet ChatGPT dat hij hier elke keer mee moet komen en heb je toch een soort briefing in de ochtend. In de Now Brief van Samsung zit bijvoorbeeld informatie over het weer, je agenda, krijg je soms nog wel eens foto’s te zien en zie je wat er allemaal in je agenda staat. Zo probeert AI steeds meer met je mee te denken.

Briefings