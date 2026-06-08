We wisten al dat OpenAI een soort superapp van ChatGPT wilde maken, maar nu wordt er steeds meer duidelijk over de plannen van OpenAI. De AI-bot zou worden geupgrade met als grootste motivatie dat OpenAI er meer geld aan wil verdienen. Het kost enorm veel geld om ChatGPT draaiende te houden en dat moet toch ergens enigszins worden terugverdiend. Reden voor het bedrijf om meer mogelijkheden toe te voegen aan ChatGPT zodat het meer de moeite waard wordt en mensen ervoor willen betalen. Maar daarvoor gaat de chatbot wel flink op de schop.

ChatGPT als superapp

OpenAI zou van plan zijn om de beurs op te gaan, het wil van ChatGPT een superapp maken én het is ook nog van plan om de AI-tool een flinke makeover te geven. Dat zal even wennen worden, want ChatGPT is nu juist vrij overzichtelijk in zijn simpelheid. The Financial Times schrijft dat er in de superapp veel meer verschillende elementen bij elkaar zullen gaan komen. Denk aan de programmeertools, de AI-agents en andere producten die tot nu toe meer geld opleveren dan ChatGPT zelf.

Verder is het niet heel duidelijk hoe ChatGPT zelf gaat veranderen en hoe het verder gaat werken met die superapp: ChatGPT zelf zal gratis blijven, want zo is OpenAI ooit begonnen, maar het zal ons niets verbazen als dat een soort geraamte is dat overblijft en dat de rest wel abonnementen en dus kosten met zich meebrengt. Op dit moment heeft OpenAI al vrij veel betalende gebruikers, maar er is voor veel gewone gebruikers van ChatGPT tot nu toe niet echt een reden om te gaan betalen. Wellicht kan de superapp daar verandering in brengen. Een beetje zoals Google dat veel mensen ook zoveel gebruiken dat ze een abonnement voor extra opslagruimte en eventueel wat AI niet zo erg vinden om af te nemen.

Het is maar net hoe afhankelijk mensen zich van de toosl voelen, of eigenlijk: hoe fijn ze het vinden om te gebruiken. Op den duur vinden mensen het dan wel oke om te betalen: ze hebben er immers veel aan. Tegelijkertijd zien we ook dat als mensen ineens moeten betalen voor iets wat ze al heel lang gebruiken zonder te betalen, er altijd wrijving ontstaat. OpenAI zal dus een flinke meerwaarde moeten gaan bieden en daar is die superapp voor.

We houden hem in de gaten.