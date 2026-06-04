Een mooi record voor OpenAI, want het heeft de app gemaakt die zich de snelstgroeiende app mag noemen. ChatGPT heeft maandelijks al 1 miljard actieve gebruikers. Dat kreeg de app binnen het luttele tijdsbestek van 3 jaar voor elkaar. Dat is sneller dan bijvoorbeeld TikTok, YouTube, Instagram en Google Maps.

1 miljard maandelijks actieve gebruikers

Dat ChatGPT zoveel maandelijks actieve gebruikers telt is niet zo heel gek: je kunt het gratis gebruiken, je kunt het zonder account gebruiken en sowieso is het van alle AI-tools de bekendste, wat mede komt omdat het één van de eerste AI-chatbots was. ChatGPT wordt bovendien zowel privé als zakelijk gebruikt. Het kan mailtjes professioneler laten klinken, maar het kan ook je mannenweekend naar de Ardennen plannen of de vraag beantwoorden waarom het niet slim is om bier en wijn door elkaar te drinken.

Bovendien wordt er ook veel op doorontwikkeld. Het achterliggende taalmodel wordt vaak volop geüpdate, waardoor hij sneller is, minder vaak met onzinnige antwoorden komt en bijvoorbeeld beter uitlegt hoe hij tot een bepaald antwoord komt. Daarnaast heeft OpenAI ook veel andere tools, waardoor er een soort workspace is waar je in kunt stappen. Denk aan videomaker Sora, maar ook programmeertool Codex. Hierdoor kun je steeds meer doen binnen één ecosysteem en Apple heeft bewezen dat we dat toch wel heel graag willen.

ChatGPT

Tegelijkertijd ligt de AI-tool ook regelmatig onder vuur. Deze week werd nog bekend dat Florida ChatGPT voor de rechter sleept omdat het mensen adviseert bij gevaarlijk gedrag. Ook was er een bloedbad in Canada waarvan de dreiging ervan opgepakt had kunnen worden door de mensen van OpenAI. En dan zijn er ook nog veel verhalen over mensen bij wie psychische problematiek, isolementen en meer issues opspelen wanneer ze te veel of te intens met de AI- chatbot spreken.

Tegelijkertijd vangen hoge bomen veel wind: als je zoveel gebruikers hebt als ChatGPT, dan is dat vragen om problemen. Het gaat er in rechtszaken dan ook vooral om of OpenAI genoeg heeft gedaan om dit te voorkomen, een vraagstuk waar ook Facebook vaak tegenaan loopt.

In ieder geval kan ChatGPT voorlopig rekenen op een enorm grote schare aan gebruikers. In Nederland begint het 'Even aan Chat vragen' ook al flink ingeburgerd te raken. In Nederland zouden ongeveer 4,8 miljoen mensen (!) maandelijks ChatGPT gebruiken: dat is 27 procent van de bevolking. We kunnen dus wel zeggen dat de tool inmiddels bij ons ook flink is ingeburgerd.