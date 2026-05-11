Google neemt deze maand afscheid van de Fitbit-app. De app gaat verdwijnen, maar als je hem gebruikt hoef je niks te doen, hij wordt vanzelf geüpdate naar het nieuwe platform: Google Health. Het betekent niet dat Fitbit helemaal verdwijnt: Google heeft namelijk juist een nieuwe gadget aangekondigd: de Fitbit Air.

Fitbit Air

Fitbit Air pakt het heel anders aan dan eerdere Fitbits, waarbij het grote verschil is dat hij helemaal geen scherm heeft. Het is niet helemaal nieuw, want Whoop doet dat al veel langer, maar het is wel ideaal voor wie wat meer rust wil. Je hebt namelijk wel een bandje om, maar daar zit een soort minicomputertje in dat je verder niet ziet bij het dragen. Het lijkt dus alsof je een stoffen of silicone bandje draagt, zonder verder iets erin, terwijl er dus stiekem van alles en nog wat wordt bijgehouden wat je ook gewend bent van een andere smartwatch. Denk aan de hartslag, het bloedzuurstofgehalte en meer. Hierdoor kan je onder andere je slaap worden bijgehouden.

Het apparaatje meet elke 2 seconden je hartslag, maar heeft ook een gyroscoop, een versnellingsmeter en infraroodsensoren, net als een temperatuursensor en een trilmotor. Er zit een ledje op om aan te geven hoe het met de batterij is. Je kunt het kleine computertje eruithalen en hem opladen via USB-C. De batterij gaat 7 dagen mee en doet er anderhalf uur over om helemaal op te laden. Fitbit Air kost 99,95 euro en ligt vanaf 26 mei in de winkel.

Google Health

Interessant, zo’n nieuwe wearable, maar wat echt het verschil moet gaan maken is die nieuwe Google Health- app . Je kunt in de app zelf instellen welke statistieken over je gezondheid je graag wil zien en je kunt gigantisch veel apps laten synchroniseren, zoals My Fitness Pal en Nike Run. Dames kunnen hun cyclus bijhouden en je kunt gepersonaliseerde trainingsschema’s krijgen.

Ook kun je je virtuele personal training krijgen van de coach. Heb je een dag slecht geslapen, dan kun je dat aangeven en wordt je training aangepast. Of je zegt dat je net al een half uur hebt gerend en dan zal de coach dat ook verwerken. Het is zelfs mogelijk om het bord in de gym te fotograferen waar je training opstaat, want met AI kan dat worden verwerkt.

Sommige van deze functies zijn onderdeel van Google Health Premium, dat je via Google One kunt afsluiten. Je kunt daarmee onder andere gedetailleerdere slaapinzichten krijgen. De Fitbit-app gaat hierdoor verdwijnen, want het is nu Google Health wat de klok slaat. Later deze maand wordt de applicatie uitgerold. Heb je Fitbit-app al, dan wordt die vanzelf geüpdatet, maar je kunt hem ook los uit de appwinkel halen als hij er eenmaal is.