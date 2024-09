Er zijn veel klachten over Fitbit maar dit doet het wél beter

Fitbit is sinds kort veelvuldig in opspraak omdat de app er niet beter op wordt. De vriendenchallenges zijn eruit, voor customer service word je naar Google verwezen en het wemelt de laatste tijd van de bugs. Klinkt niet goed, maar toch heeft de app nog steeds iets dat veel andere wearable-makers niet hebben: eenheid.

Meerdere apps

Wie recent een Galaxy Watch van Samsung heeft gekocht kent dit wel, je hebt meerdere apps nodig om je apparaat goed te gebruiken. We zien dat vaker: Google Pixel Watch heeft het ook. Je hebt een app die Wear of Wearable heet, en er is dan een aparte app voor fitness en gezondheid. Het is voor te stellen waarom dat zo is opgezet: je kunt die fitheidsapps vaak ook gebruiken zonder dat je een wearable hebt.

Toch zouden we dat liever anders zien. Het is immers zo ideaal hoe Fitbit dat doet: daar heb je je apparaat in de app staan, kun je je gezondheid en fitheid zien en is alles op een plek. Bij Samsung kun je af en toe zelfs vergeten waar je ook alweer je wearable kunt vinden. Het is verre van ideaal. Nu hebben de apps gelukkig wel vrij voor de hand liggende namen, maar zeker als je niet zo tech savvy bent, dan heb je waarschijnlijk geen idee wat je er allemaal mee aanmoet.

Laagdrempelig

Logisch dus dat Fitbit als een veel laagdrempeligere wearable wordt gezien. Je zou je oma eerder een Fitbit geven omdat het zo eenvoudig is, dan een andere wearable. Waarom? Omdat ze dan meerdere apps moet gebruiken die bovendien ook voor andere doeleinden worden ingezet, waardoor die apps op zichzelf al verwarrender zijn. Moeten smartphonemerken rekening houden met oude mensen? Ja, juist: als er een doelgroep is die baat heeft bij wearables, mede omdat hun gezondheid vaak rapper achteruitgaat en er bovendien valdetectie op veel smartwatches aanwezig is.

En ook voor de mensen die wel begrijpen hoe telefoons, apps en wearables werken: een app is toch gewoon veel handiger? Je hebt niet het gevoel dat je iets mist, je ziet alles op 1 plek en dat nodigt ook meer uit om er vaker een kijkje te nemen om jezelf te checken. Fitbit begrijpt dat maar al te goed: nu de rest nog.

Het is overigens te hopen dat het wel zo blijft: Fitbit wordt steeds meer opgeslokt door Google en het is de vraag hoe lang Pixel en Fitbit nog naast elkaar blijven bestaan. En hoe lang de Fitbit-app überhaupt blijft bestaan: de niet zo snelle service wat betreft bugs fixen door Google doet ons daaraan twijfelen.